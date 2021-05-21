批新屋有三煞位　阿媽擅放神枱八卦鏡改善風水　港女：整完唔舒服

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

風水之說一向是「信不信由你」，不少人為求心安也會酌量跟隨傳統儀式。有港女於討論區發文，指近日搬進位於大埔的新居，說自己沒有留意風水，只求住得舒適。不過媽媽到新居食入伙飯時，卻直指客廳屬「三煞位」，其後更取了門匙，擅自於屋內安放神枱、八卦鏡及黃符等風水物品，令她大感無奈，直言「原本都好地地，佢整完之後我反而更加唔舒服」，只好向網民求助應對方法。

有網民指近日搬進大埔屋苑富‧盈門，惟媽媽卻指單位屬風水三煞位，遂直接在其家中放置不同的風水物品。（Google街景截圖）

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該港女於香港討論區發文，指自己近日搬進大埔屋苑富‧盈門的低層單位，「貪佢夠清靜，又算方便，轉個彎就出到大馬路都唔錯」。她坦言自己沒有宗教信仰，亦不會刻意留意風水，只希望住得舒服，故入伙後僅邀請家人上門「食個飯旺旺佢」。

樓主稱，媽媽原本對單位感滿意，惟一走近客廳窗邊「就發晒癲」，批評單位樓下是天橋、林村河及馬路交界，屬風水中的「三煞位」，「又多車多船，俾啲嘢叉住晒」，又認為「多車多人多船會畀外面帶走晒啲錢財同運氣」。媽媽其後要求樓主給她鎖匙，指「搵人上嚟搞搞佢就得」，她雖不太相信風水之說，但「見佢講到咁又唔想拒絕佢一番心意」。

樓主指媽媽於其家中放置了神枱、八卦鏡及黃符等物品，更要求她早晚上香。（示意圖 / 資料圖片）

沒料上周四（13日）她回家後，竟發現客廳窗邊放置了1個神枱，她即拍照詢問媽媽，卻獲回覆稱「啱㗎啦細細地唔阻地方」，更被要求早晚上香供奉神明。之後她又在家中不同角落發現「多咗好多八卦鏡呀黃符之類」，直言：「原本都好地地，佢整完之後我反而更加唔舒服。」

因此她只好向網民求助，指因不知道媽媽「裝咗幾多嘢」，希望能找出所有風水物品，以及查詢後續處理的方法，「費事阿媽問起口啞，呢啲嘢唔想要應該點處理？係唔係就咁放去垃圾房就得？使唔使用紅紙包？」。

樓主回家發現媽媽的風水佈局感到無奈，只好向網民求助處理方法。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

帖文引來網民討論，不少人明白樓主媽媽的好意，但認為無論如何也不應在未獲子女或屋主同意下，擅自在屋內放置風水物品，建議她向媽媽坦白感受，「風水原意係住得感覺安全舒服，居住者個觀感先係最重要！如果整咗啲嘢喺度篤眼篤鼻，變得唔舒服其實係破壞風水」、「唔鍾意一定要同媽媽講，唔係媽媽會以為你有乜不滿」。

樓主其後留言更新，稱已向媽媽表達希望取走風水物品的想法，「我唔信宗教，但係我信人個『念』，所以我都打算跟返阿媽個諗法去處理，搵個師傅睇睇點請走個神枱，佢話要佛誕之後」。

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