帶6歲女住酒店Staycation　浴室全透明無遮掩　港媽：老公好尷尬

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-21 17:00

【酒店 / Staycation / 親子】疫情下無法出國外遊，一家大細最好就是到酒店Staycation度假，不過有港媽日前在社交平台發文，指她和丈夫女兒入住酒店，發現房內浴室竟以全透明玻璃設計，毫無遮掩，令丈夫感到相當尷尬，最終要花數小時自制「浴簾」，又批評酒店安排混亂，形容今次是「激心之旅」。

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該港媽日前在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指日前與丈夫和6歲女兒入住酒店，連同朋友家一共預訂了4間海景房，他們一家三口獲安排1間大床套房，惟房間內的浴室及洗手間採用透明玻璃牆，無遮無掩，亦沒有簾，甚至連掛起毛巾遮擋的位置都沒有，只要有人如廁或沖涼時，房間內任何位置都可以看得很清楚，「平時遇到呢啲房間係好平常，但係完全冇得選擇落唔落簾，就真係第一次遇到」。

她表示，預訂房間時已寫明與6歲女兒入住，認為酒店明知是親子遊，仍安排這類房間，令丈夫完全不能接受，「就算去洗手間都難免感到尷尬」，遂致電服務台要求換房，惟對方解釋稱這是特色之一，加上房間爆滿，沒辦法幫她們轉房。

港媽指，無遮無掩地如廁和沐浴令丈夫感到尷尬。（GettyImages）

不過港媽指，同行友人入住同樣的海景大床房，該浴室卻設有布簾。最後，她唯有向職員索取多張床單、膠紙和高凳，自行在浴室外加裝布簾，「剩係處理呢個問題，已經消耗咗我哋個幾鐘嘅時間！」。

除房間安排後，港媽亦批評酒店人手不足，辦理入住手續及執拾房間太慢，餐飲安排混亂，以及服務態度差劣，甚至當小朋友傷時，職員竟表示沒有任何急救用品，令她非常不滿。

帖文引起網上熱議，有人認為小事一宗，很多酒店廁所都是透明玻璃，亦不明白有何尷尬，但亦有網民認為無遮無擋的浴室確實難以接受，就算只得兩公婆都未必感方便▼▼▼

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