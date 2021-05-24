日本第一牛郎Roland女友竟是這人氣女星　拍拖一年激吻畫面曝光

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-24 10:30

日本帝王級男公關羅蘭（ROLAND）作風狂放不羈，曾經有過「我，和我以外的」等名言。近年他經營YouTube頻道，時上傳影片分享生活點滴。最近他就在影片中，疑似公開了他與女朋友交往的片段。

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根據日本媒體「ENCOUNT」報道，羅蘭在本月18日分享「其實我有交往1年的女朋友……ROLAND的女友首次公開」的影片。在影片中一開始，羅蘭與女演員足立梨花從外頭回到家中，兩人發出親嘴的聲音，還說很慶幸在街上沒有被其他人認出來，順利完成約會。

羅蘭認為這應該是他把頭髮染黑，與以往的形象有別之故。兩人後來在坐在桌邊，邊喝著咖啡邊聊天，不時秀出恩愛動作。雙方從2019年相遇開始談起，還論到到何時要向媒體公開雙方交往的事實。

不過到了影片中段才真相大白，其實這一切都是演技。足立梨花本來就羅蘭的粉絲，兩人近來討論合作，於是有了拍一個會讓「觀眾嚇到的影片」的想法，才有了這段演出。足立還吐槽羅蘭過程中的撩妹方式不行，笑說一度懷疑「這人真的是公關界的帝王嗎」，但多虧劇組人員幫忙，最後還是順利拍成了影片。

粉絲們也紛紛表示「居然是演的，完全被騙了」、「好想跟這麼可愛的羅蘭大人在一起」、「我會幫兩人加油的」、「拜託真的去交往」、「都給我看了些什麼」、「超沒有違合感的還以為是真的情侶」、「當公關的羅蘭很厲害，但碰到真感情卻很笨拙這點好可愛」。

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