妻子婚後常不在家　內地男睇片驚見女方再婚揭詐騙案　連呃19人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-27 08:00

婚姻乃人生大事，但社會上不時都出現婚騙案件。內蒙古自治區1名35歲男子早前在看短片平台時發現新婚妻子與其他男子的結婚影片，驚覺自己受騙而報案，最後警方拘捕5名涉嫌詐騙團伙，估計牽涉19宗案件，涉款200多萬人民幣（約243萬港元）。

1名內蒙古35歲男子遇上婚姻詐騙，被騙取約14.8萬人民幣（約18萬港元）。（微博影片截圖）

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內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗1名尹姓男子，早前透過遠房親戚介紹的媒人到甘肅相親，媒人指女方名為「娜娜」，一直在照顧病父，婚事由媒人作主，並讓尹男先與娜娜視像對話。男女雙方後來相約見面，娜娜稱曾有1段不愉快的婚姻，尹男則不介意她曾離婚，男方父親更即場給娜娜1000元人民幣（約1200港元），以表誠意。

媒人其後借故推搪男方父親想與親家見面的要求，並由她本人與對方商討婚禮和禮金安排，男家買了金銀首飾等價值14.8萬人民幣（約18萬港元）的聘禮，終敲定了婚事。雙方交往不足1個月時，尹男提出先辦理結婚證，惟基於娜娜的戶籍問題而決家延遲至於婚禮後。

婚禮後第3天，娜娜隨即就以故鄉的習俗為由，回娘家居住數天，及後斷斷續續又回去了數次，婚後2個多月，她留在家的時間卻不足10天，其間更曾不接聽丈夫的電話。尹男一直不以為然，還認為娜娜嫁到遠門思念娘家乃人之常情，直至他某天用手機，竟在網上發現1段婚禮影片，新娘的長相與妻子非常相似，反覆重看後堅信女方就是娜娜。

尹男與家人其後趕到婚禮的所在地，並私下找到王姓新郎，此時兩家人才驚覺妻子都是同1人，於是在今年3月11日報警。民警接手調查，娜娜辯稱自己與王男是正常結婚，與尹男已經沒有感情，否認騙婚；最終警方以涉嫌詐騙拘捕5人，破獲多地合共19宗婚姻詐騙案。

據涉案媒人供稱，自己與娜娜同為甘肅省籍，但並非親戚，自編自導騙取男家的彩禮，其他被捕疑犯則扮演新娘的親戚。

（綜合）

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