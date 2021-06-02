K11 Musea藝術展　體驗鼻孔中摘鮮花　維港8.5米巨型玫瑰最啱打卡

撰文： 楊羨庭 最後更新日期： 2021-06-02 19:56

【周末好去處／K11 Musea／Art Karnival／藝術展／打卡／玫瑰花】花一定是優雅嗎？鼻毛與玫瑰又可以有何關係？尖東K11 MUSEA的的藝術活動Art Karnival近日就實踐了這個超狂聯想！活動由即日起於商場各處，擺放多個藝術裝置讓公眾「打卡」，當中超現實的展品《Rose's Allure》，大家更可以從雕塑的鼻子中摘出玫瑰鮮花，非常驚喜。展品中還包括1支全亞洲最高達8.5米的玫瑰花藝術品《Rose II》，聳立在海濱旁，正是今次展覽的重中之重。

1支全亞洲最高達8.5米的玫瑰花藝術品《Rose II》，聳立在K11 Musea海濱旁，正是今次展覽的重中之重。（楊羨庭攝）

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《Rose II》為8.5米高巨型長莖玫瑰藝術裝置，由德國著名女藝術家Isa Genzken創作，以鋼材、鋁及漆器製作，並於今日（6月2日）「新鮮」運到，將會在K11 MUSEA海濱長廊展出至11月21日，以維多利亞港風景作背景襯托，優雅之餘亦有氣勢，必成尖沙嘴最新打卡熱點。

《Rose’s Allure》超有玩味，皆因雕塑鼻子中露出1條條鼻毛，仔細看有部分其實是玫瑰花的花莖。（楊羨庭攝）

另1個打卡位則是旁邊的超現實藝術裝置《Rose’s Allure》，設計參照古希臘神像，但超有玩味，皆因雕塑鼻子中露出1條條鼻毛，仔細看有部分其實是玫瑰花的花莖，公眾從而體驗一下從鼻孔中採摘玫瑰鮮花，以表現出現實與感知的反差。該展品只展出至6月27日，公眾如在K11 MUSEA消費滿1500港元，就可以免費從鼻孔中摘取1支玫瑰。【按圖即睇摘花的奇幻一刻▼▼▼】

仲有3個打卡位即刻睇▼▼▼

打完卡放IG後可以順道到6樓的文化館，近日舉辦了《戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展》，展出「抒情抽象」之父（Lyrical Abstraction）喬治．馬修於1950到1990年代間創作的作品。展覽中特設了一部導賞機，參觀者可以按鈕抽出卡片，上面則寫有讓人思考的問題，如「作品跟你生活有什麼關係」、「作品讓你置身甚麼空間？」。

同一空間展出的還有新書《Chinese Art: The Impossible Collection》，由「品味教父」K11創辦人鄭志剛與法國商人兼藝術藏家John Dodelande共同編着的作品，收錄的畫作都是他們在當代中國藝術中的心水之選。

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而K11 MUSEA為了讓更多市民參與Art Karnival，更特設免費藝術導賞團，觀眾可於其網頁報名預約。