昂船洲躉船大火　毒霧來襲應否開冷氣機？　專家：呢點要特別注意

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-03 18:32

昂船洲大橋對出海面一艘躉船昨日（6月2日）下午5時半發生火警，超過15小時才大致被救熄，期間有刺鼻毒霧籠罩西九龍一帶，有網民即呼籲緊閉家中門窗及關掉冷氣機，並討論如何減少「毒氣」攻入室內。不過有裝修界人士則指出，可照常使用冷氣機，但必需關掉鮮風口，而且還提出1點要特別注意！

昂船洲大橋對出海面一艘躉船昨日（6月2日）下午5時半發生火警，火勢持續15小時才大致被救熄。（資料圖片/余睿菁攝）

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昂船洲躉船大火經15小時灌救，於今早（3日）大致被救熄，其間住在西九龍、青衣及葵涌等多區的居民飽受刺鼻濃煙的煎熬，消防處亦建議市民暫時關閉門窗。網上則掀起討論可如何應付「毒氣」的侵襲，有人認為連冷氣機都不能開，免得將外面受污染的氣體抽入內。

按圖即睇各區「煙霧瀰漫」的景象▼▼▼

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不過網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問指，此情況下可以開冷氣，但必須封閉鮮風口，室內空氣就只會是屋內循環，室外有毒氣體就不會被抽入。

另外，他指出如果將所有門窗關閉，但開啟抽氣扇會出現負壓情況，如果負壓太強，會將室外氣體抽入內，因此最安全的做法是連抽氣扇都不要開啟，封實門戶，但如果室內太焗，唯有選擇打開一些影響或臭味較少的方向窗戶，以造到屋內對流。

根據環境保護署記錄，深水埗為「重災區」，自昨晚9時起，該區錄得的可吸入懸浮粒子PM10，激增逾倍至88.5微克/立方米，1小時後更飆升至166.7微克/ 立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克/立方米超標兩倍。另外，微細懸浮粒子（PM2.5）同樣飆升逾倍，最高錄得117.2微克/ 立方米。

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