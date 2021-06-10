前女友偷食致分手　生日前蒲頭索iPhone做禮物　台男拒絕被轟渣男

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-10 15:00

不少情侶分手後都不會聯絡，以免尷尬，但台灣1名男子最近分享聊天紀錄，指與前女友分手近半年後一直沒有聯絡，至近日突然收到訊息，女方更直接開口想他送1部紫色的iPhone12作為生日禮物。樓主一怒之下封鎖對方，並將對話截圖上傳至facebook，不久再被女方警告刪文，否則提告「妨害名譽」。樓主沒有理會，女方後來發帖大罵他「渣男」，又稱要求送生日禮物並不過份，不滿對方把事件放上網公審。

有台男分手半年後突然再收到前女友的短訊，但對方只是想他贈送1部iPhone12當作生日禮物，令他非常無言。（《鬼怪》劇照）

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男方昨（8日）先在facebook群組「匿名2公社」發帖，表示近半年前因為發現前女友「偷食」男網友而分手，2人半年間都沒有聯絡。直至最近，他突然收到前女友的短訊，先是噓寒問暖關心工作，女方隨即入正題，指自己的iPhone11掉到浴缸而損壞，希望樓主下班後陪她買新手機，樓主不斷拒絕，又建議她找現任男友，女方終於按捺不住，直言「我生日快到了，你送我1支紫色i12當生日禮物好嗎？」。

按圖即看樓主與前女友對話內容▼▼▼

樓主看後大感無奈，驚覺前女友只是為了禮物才重新聯絡，讓他不禁在帖文怒斥「真當天下男人都是妳的玩物嗎？」，並直接封鎖女方的聊天室，公開雙方的對話紀錄。帖文很快便引來熱議，樓主昨午則再發帖，表示前女友已看到其帖文，怒斥他「沒品」，要求他立即刪文，否則便會提告他妨害名譽。

從對話截圖中看到男方一直沒有再回覆前女友，當一眾網民以為這場鬧劇已結束時，未料女方竟自行投稿，稱她與前男友交往時並沒有結婚，「就算我曾經約網友出遊過夜又怎樣？在法律上有罪嗎？」，炮轟在與對方不夠重視她，只顧創業開店，忙得沒有時間陪她，「今天只是請你送我生日禮物，有很過份嗎？你封鎖我還上網討拍！若所有人知道你曾經用冷暴力的方式對我，看還有誰會替你講話！」。

接連3個帖文均讓網民嘖嘖稱奇，並一面倒批評女方，大罵她厚臉皮，「確定不是反串嗎」、「既然都分手了，還好意思跟對方要禮物？」、「劈腿還說得這麼理直氣壯」、「我的三觀跟不上時代了」、「臉皮連新冠也打不穿」、「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」。

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