阿媽煲「肉湯」味似餿水　阿女聽到材料即崩潰：屋企係咪窮到咁？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-11 10:00

香港人愛吃住家飯，有父母的「靚湯」更是幸福加倍。但「媽媽牌」湯水的質素卻未必一定是信心保證，有女生近日在連登討論區分享飲湯趣聞，指某天晚上開飯，她看到桌上1碗類似雪梨湯的「清湯」，沒有多想便一口喝下，未料味道竟猶如餿水，便問媽媽該碗湯的真身，得知答案後不禁驚嘆：「我淨係想問，屋企係咪窮到咁？？」該碗「湯」隨即惹來網民熱議。

有女網民在連登討論區發文，指近日媽媽炮製了1碗湯水，惟她一喝卻發現難飲得驚人。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「這支花失去伴侶」以「我淨係想問，屋企係咪窮到咁？？」為題在連登討論區發文，表示某天晚上準備吃晚飯，她步入飯廳便見1碗疑似「雪梨湯」映入眼簾，縱使賣相與一般湯水有異，她亦喝了一口，但隨即有衝擊性的味道刺激味蕾，不禁直呼「好似飲緊餿水咁」。

樓主立即問母親碗中物的真身，答案令她大嚇一跳，「佢話係烚五花腩嗰啲水」。她續指，家中兩老喝後則問道：「有肉味點解唔係湯？」而樓主也非常徬徨，不知應如何處理媽媽的「一番心機」，「我好想倒咗佢，但好似好唔畀面老母，但又真係好難飲」。

樓主後來才從媽媽口中得知，該碗湯原來是幫五花腩氽水的剩水。（《BB來了》劇照）

帖文一出，大批網民紛紛留言，不禁笑言樓主媽媽有獨特的「煲湯」技巧，又稱喝汆水簡直聞所未聞，「飲汆水，好黐線」，「點飲得落呀」、「汆水的水都飲，咁汆嚟做咩，下次佢哋會唔會飲埋洗菜的水」，有人則警告樓主不要繼續喝，提醒說「拎入廚房飲，跟住妳識啦」。

網民對「餿水湯」議論紛紛：

+ 5 + 5 + 5

同場加映：端午節｜阿妹學包糉落2種食材變暗黑料理 家姐中伏：垃圾房味！

端午節｜阿妹學包糉落2種食材變暗黑料理 家姐中伏：垃圾房味！

+ 18 + 18 + 18

家人不諳廚藝，其煮食創意隨時嚇人一跳！有網民早前就在討論區齊齊分享，阿媽曾用過何種騎呢材料煲湯，有人直言是暗黑料理比賽▼▼▼

暗黑料理｜連登仔大呻飲燒賣芝士腸湯 網民熱論阿媽最癲煲湯材料（01熱話製圖）