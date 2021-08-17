十二星座性格｜最搞笑星座排行榜　同處女座一齊嗌交都會忍唔住笑

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雙子為博你一笑，連面子都可以不要！點圖看看鬧鬧女巫店的分析👇👇👇

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獅子座：對獅子來說，讓人樂開懷就是一種讚賞。 他絕對是氣氛組組長，既勇又拼，什麼場子有ta都能熱起來。天賦加持，和從小到大的苦練，讓獅子的幽默信手拈來。逗另一半高興這種事兒嘛，小菜一碟啦！

雙子座：10%的時間用來裝正經人，另外90%看似戲精附體，其實那才是雙子的本體。除了眾所周知嘴皮子很溜會講笑話，其實他還尤其擅長模仿，能惟妙惟肖地捕捉到他人的特質學出來。至於面子這種東西，博紅/藍顏一笑時也可以不要。

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處女座：只要不是被處女座吐槽的對象，你一定會對他的這項技能喜聞樂見。因為這個人語言造詣極高，揶揄起人來經常出口成段子，一開口就知道是諷刺高手１了。即便是有時候跟他吵架，也會吵著吵著被一個金句給逗笑了。

射手／人馬座：與其說射手很幽默，不如說那是一種渾然天成的好笑氣質。這個人有多不拘小節，一顰一笑尺度都超大，感染力極強，做成表情包更是好用，男女朋友間鬥已很有趣。還經常有些莫名其妙的摔倒、笑到打鳴的行為藝術，可以說是天才般的喜劇演員。

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