心理測驗｜第一眼見到燈、倒轉水杯定其他嘢？答案揭穿你寂寞的心

撰文：塔羅筆記
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人在經歷了一整天的忙碌生活後，當突然進入一個相對安靜的空間時，往往會覺得失落和難過，而同樣的情況也會發生在外向的人身上。

在人的一生中，誰也沒法逃過孤獨感。日本媒體網站「TRILL」便分享了一則心理測驗，可以占卜出自己在什麼樣的狀況下，特別容易突然感到空虛寂寥。

憑直覺回答　你覺得張圖最似乜嘢？ （點圖開始測驗）▼▼▼

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】

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