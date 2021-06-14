將軍澳男生買蛋無帶膠袋　女街坊1個小舉動超暖心｜好人好事

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-14 21:00

只要是幫助他人的好事，無論多麼微不足道都能溫暖人心。最近有將軍澳男街坊在社交網站分享1則好人好事，他表示到便利店買雞蛋時因為忘記自備購物袋，正打算花錢買膠袋之際，身後的中年女子提出要買蛋並一起結賬，以便讓他免費獲得膠袋，雖然終未能成事，但對方仍拿出自己的膠袋送給他。雖然只是舉手之勞，但樓主非常感動，大讚「香港人們，你哋真係好有愛！」。

有將軍澳街坊發文分享好人好事，指日前到便利店買東西忘記自備購物袋，幸好有其他客人幫忙。（資料圖片）

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該名男生在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示昨（13日）約下午5時，他到將軍澳新都城的便利店買雞蛋，由於他沒有帶膠袋，收銀員指出「膠袋要收1蚊，買2打雞蛋先可以免膠袋徵費」。正當樓主打算付錢買袋時，身後的中年女子突然幫忙，並稱自己同樣需要買雞蛋，着收銀員將她手上的雞蛋一併計算，說「計埋我個打雞蛋呀，咁就可以Free個膠袋畀你」。

樓主聽到後內心已一陣暖意，惟後來因2人付款方式不同而沒有成事。其後該名女子又於手袋裏拿出全新且摺好的膠袋，送給樓主放雞蛋，他隨即道謝。樓主其後在網上分享此事，在文中坦言該女客人的舉動或許在旁人眼中只是「微不足道、好小事」，卻令他非常感動，「佢為咗唔想我嘥個1蚊，而特登畀個膠袋我，我同佢雖然互不相識，但佢真係好為我着想，香港人們，你哋真係好有愛！」

女客人從手袋拿出全新且摺好的膠袋，送給樓主以讓他裝雞蛋。（資料圖片）

帖文吸引近千網民讚好，不少人大讚好人好事的同時，亦提醒樓主下次記得自備購物袋，「對於1位環保人士嚟講，絕對寧願給你1個自攜膠袋，也不願眼見有人再花金錢去用多1個膠袋」、「下次記得帶個環保袋出街啦」、「將軍澳人好有愛」、「互助互愛，好事一則，拍手手」。

（facebook群組「將軍澳主場」）

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