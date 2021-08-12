十二生肖愛情｜拍拖後會變另一個人嘅生肖　屬鼠分分鐘變劈腿渣男

感情本應該是特別美好的一件事，但是生活中卻有很多人深受感情的苦。要麼是自己愛而不可得，要麼是對方突然不愛自己了。總之能夠幸福的一直走下去的，根本就沒有幾個人。



而今天我們就要一起來分析看看，到底十二生肖中哪些男生在追求的時候特別的熱情，但是很快就又會變得很冷淡的呢？

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屬鼠男：把喜歡的人追到手之後，屬鼠男瞬間就會覺得對方並沒有那麼好了。之前隔著距離，總是想到就覺得特別的美好，會特別期待能夠跟對方在一起生活。而現在兩個人親近了，屬鼠男就會陸續看到對方身上的缺點。所以他們的一腔熱情頓時就會消失殆盡，就會變得比較冷漠。這時候若是再出現一個讓屬鼠男感覺到心動的人，那麼他們就會轉而去追求那個人，會對現在這個對象置之不理。

屬龍男：追求的時候，屬龍男都是在偽裝，他們會把自己塑造成特別溫柔熱情的一個形象。但是這並不是他們的真實面目，一旦得手後，屬龍男就再也裝不下去了，他們會迅速就恢復自己的本來面目。這會的屬龍男就是挺自私的那種人，他們什麼事都只想著自己，對對方卻漠不關心。所以在對方的眼裡看來，就會覺得屬龍男突然變得特別的冷淡，因此兩個人的感情也很快就會出現問題。

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屬猴男：屬猴男追求女生會很興奮，更多的不是因為對方有多優秀有多讓自己喜歡。而是因為屬猴男自己很享受那個追求的過程，這會讓他們覺得充滿趣味，也充滿成就感。他們就想要看看，自己到底多長時間能夠把對方順利的給拿下。而一旦任務達成，屬猴男就會覺得毫無挑戰性，他們就會開始轉其他方向，會給自己找一個更難的目標。至於這樣做會不會傷害到對方，他們就不管了。

屬狗男：屬狗男是特別敏感的那種男生，雖然很多時候他們什麼都沒說，但是卻是會把這些想法都藏在心裡的。一旦積攢了很多，屬狗男承受不住而爆發，那麼他們就會態度一百八十度大轉變。現在的屬狗男或許還會激情十足，會追求得很有幹勁。但是對方若是一直都在傷他們的心，一直都不顧及屬狗男的感受，那麼他們就不想再在對方身上浪費時間了。

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