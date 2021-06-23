日本「偽娘教室」揭秘　宅男入去幫襯出嚟驚變大小姐　氣質都變埋

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在日本，年輕人除了常去KTV、酒吧外，寫真館也是熱門打卡地。

這些寫真館的類型也五花八門。比如有的店只有一種風格的衣服，像JK學院風，女僕風，lolita風。除此之外，還有的店只為「女裝大佬」服務，人稱「女裝教室」……

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小哥說，穿著這樣被別人看到，就能感受到快感。想要在表參道這樣人多的地方，一邊唧唧喳喳的說話一邊走，引起別人的注意。

但此時此刻，他更想要穿著這身衣服，喝一杯洋氣的下午茶。雖然最後就是在神田川旁邊，找了個小店坐坐，但是小哥硬是喝出了塞納河畔的優雅法式感覺。心情很好的小哥還吹起了泡泡，感覺自己就是小說中的女主角。

從妝容、拍照到穿著衣服出門散步，這一套服務只要12500日元，日美醬感覺花的很值！你覺得呢？

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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