十二星座大方指數｜追你時實肯花錢　但邊個到手後都唔會變孤寒？

我不允許單身的朋友不去找這幾個星座戀愛！少有斤斤計較的爭吵和不舒服，只要你們真心相對，你將收穫到全世界最不計較的愛。



水瓶座：雖然平時水瓶座會有些不省人事，但他們是很重感情很願意為對方付出的人。在他的心裡：我這樣的性格，你都能一直包容付出，那這點錢根本不算一回事。

當另一半喜歡什麼時，他們會毫不猶豫地買下來，有時候甚至願意給你無限的驚喜。在水瓶心裡，懂自己的人是比財富更珍貴的存在……

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射手座／人馬座：對他自己而言，他無拘無束吃穿不愁的，總是錢多多用，錢少少用，不存在強行消費給自己過大經濟壓力的情況，就連對身邊朋友，那也是重量級大方，只要喜歡且價格合適，錢不是問題。但當他有了另一半，他會開始為了讓你開心，投你所好地為你一擲千金也在所不惜，因為他最看重的是情緒！你真正開心他就會真的開心。

天蠍對於真愛之人的鐵律：只要你是天蠍的真愛，不要說錢，他願意對你透明！而且要是真的把你放心裡了，那他甚至樂於把自己的錢全數上交，然後每個月假裝可憐問你要零花錢的被管束感。但！要注意，天蠍海王海後眾多，要是他對你不是真的，那以上這些都將有另外的一個團的弟弟妹妹跟你共享這一切。

獅子座有時候愛起面子來超可愛，他不僅希望自己是全世界最耀眼的，他還希望自己的另一半也是世界上最耀眼的。絕不允許自己另一半羨慕別人，所以不止你喜歡的，就他覺得你會喜歡的，都會隔三差五出現在給你的禮物列表裡。很好，獅子座是個「格局很大」的戀人。

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