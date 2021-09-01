日本有趣心理測驗：測測你同邊種海洋生物最相似　揭露你魅力所在

有些人在談了戀愛後，就會展現出不一樣的個性，在朋友以及愛人面前根本就是兩個不一樣的人。



情侶從相遇，相知，相識，相戀，到相守，每個階段都是漫長且難捱的過程。其中有甜蜜、有苦澀、有折磨、也有失落。你很懂戀愛中的自己嗎？常常一旦到了穩定關係中，我們就會變得患得患失、喪失自我，搞不懂自己真心想要的是什麼。這樣的你，真的準備好談感情了嗎？

日本網站「カナウ」就發表了一則心理測驗，透過回答一個簡單的問題，就知道自己與哪種海洋生物相似，進而理解自我的愛情魅力點在哪裡！

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關於談戀愛，你的價值觀接近下列哪一種？

喜歡上了就喜歡到底：類似的海洋動物是「螃蟹」。螃蟹會將所產下的卵保護在自己的身上。你的魅力在於會盡心盡力，不會輕易說苦，對不是那麼親近的人，也會願意伸出援手。由於你散發著一種大家長般的氣場，旁人也會自然覺得你很可靠。如果能在更增加些藝術性，可以讓你的氣質變得更加洗鍊喔。

比起追人更想要被追：相似的海洋生物是「磷蝦」。磷蝦其實是許多海洋生物的餌食，換句話說，更是支撐海洋生命的基礎。謙虛是你擁有的美德，即使自己有十分把握，你還是會偷偷讓出一步。而查覺到你的心意，對方也會認可你的善良。不過也要懂得如何排解壓力，如果情緒上也能維持安定感，一定能替自己的魅力再更加分呢。

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需要大量獨處的時間：相似的海洋動物是「鮪魚」（吞拿魚）。鮪魚如果長時間不游泳，會因為酸素缺乏而死。你的魅力就在於相當直來直往，好比說對於抱持好感的異性，自己就會明確德表達出喜歡。或許你沒意識到，但在對方眼中，你這樣的個性其實非常可愛，更會有要是跟你交往，一定會得到幸福的甜美感覺喔。

自己主動展開攻勢：相似的海洋動物是「海豚」。海豚腦體積巨大，擁有相當高的智力，而且還有天真可愛的形象。而你的魅力，就在於不論遇到什麼事，都能夠坦然以對的誠實性格。由於不會背叛與說謊，旁邊的人對你也十分信賴。如果能再不拘泥一些小細節，那就更完美囉！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】