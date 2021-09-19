準到喊「塗鴉心理測驗」　一張圖揭露最困擾你內心深處嘅事

每個人都有不同的個性，而有時候，因為某種因素，你會不經意地去做一件自己不一定喜歡的事，甚或是不認同的事。直到過了一陣子，或是幾年後再回顧，內心深處彷彿就多了一點悔不當初的感覺。



我們都知道在成長過程中，這些經驗都或多或少影響著我們的性格與行事風格。現在，就來看看下面這張圖——只要直覺選出吸引你的一個塗鴉，就可以精準測出你現在的生活狀態、以及心理壓力的來源喔！一起來測測看這則心理測驗吧。

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縱橫交錯形狀的塗鴉：如果在你的內心深處，會想要畫這樣的塗鴉，代表你正處在人生的十字路口上。你現在面對著兩個選擇，其中一種是你目前正在做的工作，另一種則是你的興趣或是吸引你的新事物。最主要的是，這兩樣選擇有利也有弊；而且對你來說一樣重要，雖然說在這樣的糾結下也總讓你感到筋疲力盡。如果能給自己時間做出成熟的決定，或是找到一個折衷的方式，對你來說會才能回歸平靜與安穩。

波浪螺旋形的塗鴉：選擇到這個塗鴉的你，目前正在為未來而努力。你的目標是要擴大交際圈和手上的工作企劃；但是卻有一些未完成的事件或是人際關係困擾著你。你為了全心投入你的目標，想要解決問題、修復關係。但是最重要的是：這時候應該好好跟自己對話，從過去的錯誤中學習。雖然這些事不見得會照著你想的方向走，但是你仍然可以從中獲得寶貴的經驗喔。

晶格狀的塗鴉：目前的你，正在想辦法解決一件艱辛的事，你的緊張和責任感感知了這件事的發生，因此影響了你的身體和情緒狀態。雖然你正處於緊繃的狀況下，但是其實這些考驗都是你的機會，讓你能夠變得更強大、擁有新目標和機會。你的眼前現在就像面對一扇鐵窗，窗後是整個世界，只要拆掉困住你的鐵欄杆，你就能馬上獲得新的生活喔。

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捲曲紋的塗鴉：你是一個非常具有創造力的人，你甚至也有很大的潛力，而且對世界有自己獨到的看法。你有很多理想與夢想，也有實現這些夢想的想法，但現在你卻迷惘在於無法確認事項的優先次序。不過對於創作者來說，你的狀態是很典型的，只要好好的梳理整理自己的邏輯，思考自己想得到的結果和擁有的資源，你就能清楚的知道自己該往什麼方向走喔。

圓圈形狀的塗鴉：你現在正經歷著對某些事情感到失望落寞、甚至憤怒生氣的過程，好像所有的人事物都在跟你唱反調呢。這種生活的緊張感與跟你的希望破滅，或是最近發生不愉快的事有關。雖然說經歷了這些負面情緒，但是同時也代表你看清了真實的現實，而且所有的危機都代表新的轉機，雖然現在你可能還是感到沮喪，但隨著時間的推移，一定能看見成果的喔。

方塊交疊狀的塗鴉：你可能正處於身分認同或尋求自尊的過程。你能夠感覺舊的生活正在改變，雖然你試圖堅持下去，也努力適應起新的生活，但你還是擔心會因此跟世界脫節。事實上你的生活、事業根基都很穩固，你只要制定計畫、好好計算、籌謀可能發生的問題，就能找到新的可能性。

同心螺旋狀的塗鴉：目前的你，正努力在生活中尋找和諧平衡。你會希望一切都很完美，並且達到一種和諧的狀態，但這樣的過程是無窮盡且複雜難解的。你必須選擇接受生活本來的面目，有得有失、有聚散離合、也有悲喜，而最重要的是，學習接受自己所有好的，及不好的一面。如果你現在對自己的生活感到迷惘、不知道為何而奮鬥，那就休息一下、歇段時間，好好生活與享受，盡情體會生命的美好之處。

垂直曲線形狀的塗鴉：你正生活在自己所創造的震盪與變動中。一方面你必須努力實現你的目標，另一方面你卻又正在經歷跌宕起伏的過程。好像所有的希望和努力都被凍結在時間裡，並沒有帶來你期望已久的預期結果。你的目標需要更多的時間才能實現，這時候如果能停下來，歇息一會，耐心的等待、學習放鬆，休息過後再次向前努力，總會有海闊天空與舒心自在的一天囉。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】