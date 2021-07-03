2021下半年洗走衰運！3大生肖吉星高照　屬馬衝上財富巔峰

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 11:30

2021年一轉眼就進入7月分，至今仍沒有好運氣的你不免擔憂起來，對此，撰寫生肖、星座命理聞名的搜狐號《卡哇伊》表示，下半年有「3生肖」有機會飛黃騰達，躋身有錢人行列。

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生肖虎

生肖虎的人本身是比較有財緣的屬相，前陣子整體運勢不太好，不過，官祿宮獲「國印」吉星庇佑，2021年下半年運勢大漲，各種好事接踵而來，事業上順風順水，有機會升職加薪，命中注定的另一半有可能找上門，一甩之前的衰運，下半年橫財天降，意外之財豐厚。

生肖馬

生肖馬的人樂天知命，行事幹練，不僅眼光長遠，而且意志堅定，為職場上最具競爭力的一群人，2021年下半年對屬馬的人很有利，因為接下來會有眾多財星的駕臨，順勢帶來極強運勢，從此走上事業巔峰，功成名就，躋身富豪行列。

生肖狗

生肖狗的人本來就是福運之人，生來很有財運，2021年下半年，很有機會左手橫財，右手大獎，財富千百萬，翻身富貴變有錢，一輩子的福氣多、財運多，橫財運上更是比較旺，能有出門撿錢的運氣，更有投資生財的手段。

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