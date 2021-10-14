簡單心理測驗預告10年後你會變成點　有種人過多N年都唔會有出色

有一句老話說的好，莫欺少年窮，說的便是不能因為一個人現在的狀況而去判定未來的成就。



很多人現在生活都很不如意，這並不能決定你十年以後的生活還是不是會如此。想知道未來的你境遇是怎麼樣的嗎？來測一測吧！

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1.你覺得自己是很居家型的人嗎？（是的-2 不是-3）；2.你會經常會挑一些溫暖的小飾品裝飾房間嗎？（是的-3 不是-4）；3.週末你都會自己做飯犒勞自己嗎？（是的-4 不是-5）；4.你是個有強迫症的人嗎？（是的-5 不是-6）；5.你特別追求完美嗎？（是的-A 不是-6）；6.你會去研究理財投資嗎？（會的-B 不會-7）；7.遇到緊急的事情你就會覺得手足無措變的急躁？（會的-C 不會-D）

答案解析：A. 十年後特別的風光。對於任何事情你都是抱著精益求精的態度去處理的，你的職業技能會越來越強，不僅技能方面得到了鍛煉，在為人處世方面也更加游刃有餘，使得你的職業道路越來越好，慢慢步入職業巔峰。B. 十年後比較風光。雖然日子有點過的跌跌撞撞，但是經驗就是從這些失敗的經歷獲取的。不甘於平凡的你經過一番拼搏，不能說獲得很大成績，但是也比大部分人要過的滋潤風光，比上不足比下有餘。

C. 十年後也不會風光。你就是個萬千大眾中普普通通的平凡人，每天過著平平靜靜的生活，相夫教子，沒有波瀾起伏，自然也就沒有什麼失意或者風光的時候，雖然日子平淡卻也是幸福安康的，對你來說安康是比什麼都重要的，沒有風風光光的生活也無所謂。D. 十年後一般般風光。你有個做女強人的心，奈何還是被家庭絆住了腳，婚後還是以家庭為中心，不過在工作上也沒有徹底放棄，慢慢混上了中層管理崗。日子雖然沒有大富大貴，但也是個小康生活，日子還是過的蠻舒心的。

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