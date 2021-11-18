心理測驗｜你會唔會為愛情放棄麵包？即測你未來仲要窮多幾多年

不管是物質財富還是精神財富都是人們想要追求的東西，物質上的滿足能讓人過的更幸福，而精神上滿足能讓人得到心靈的安慰。



有句話說「發財靠命」，財運好的人很容易就會賺取收入，財運不好的人即使自己怎麼努力也只是解決溫飽而已。

想知道你還會窮多久嗎？快來測一測吧！

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1.你是不是一個自主獨立的人？是---2 不是---3；2.你是不是一個工作狂？是--3 不是---4；3.你有沒有對自己的生活進行規劃？有---4 沒有---5；4.你是不是一個會為了愛情放棄麵包的人？是---5 不是---6；5.你會不會認為自己財運很旺？會---A 不會---6；6.你是不是一個善於交際的人？是---B 不是---7；7.你會不會為了愛情而妥協一些東西？會---C 不會---D。

答案解析：A.你還要窮一兩年：你是一個很能吃苦的人，所以你能頂住那些生活上的壓力不會輕易放棄。其實你的事業已經有起色了，你是一個很有規劃的人，你的事業也在按著你的規劃慢慢越走越好。在生活下的鍛煉讓你更加有魅力，你再堅持一下就能離成功更近一步。B.你還要窮上兩三年：你是一個聰明的人，做事有條有理能讓人放心交給你，在工作上你能得到別人的賞識與認同。同時你也是一個擅長交際的人，你會跟信的過的朋友一起投資某個具有市場前景的項目，但是看到收益還要一段時間，你還要窮上幾年。

C.你還要窮上八九年：你可能是一個有點戀愛腦的人，你會為了你喜歡的人而放棄自己的事業，追隨喜歡的人的腳步。但是並不是很多人都喜歡這樣的你，因為你會給人帶來壓力以及窒息感。所以你經常換地方換工作，重頭再來過並不是那麼容易的。D.你的窮日子快要到頭了：你最大的優點就是不會優柔寡斷，你有很多人都沒有的那種孤注一擲的勇氣，所以你的事業目前發展的也不錯。你最近幾年一直有貴人在幫助你，所以你也會變得財源滾滾來，窮日子很快就會結束啦。

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