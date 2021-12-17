心理測驗｜你成功路上最大阻礙係乜？如能對症下藥一定可出人頭地

每個人都可能會希望自己能成為某一個領域行業比較成功的人，但是有時候卻會因為各種各樣的原因而沒有走向成功。



成功是不可複製的，可能每個人影響自己成功的因素會有所不同，只有解決了它才能走向成功。

想知道你成功路上最大的阻礙是什麼嗎？快來測一測吧！

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1.在工作上你是不是一個原則性非常強的人（是---2 不是---3）；2.你有沒有比較出色的口才（有---3 沒有---4）；3.你會不會認為情商比智商更重要（會---4 不會---5）；4.你有沒有比較好的臨場應變能力（有---5 沒有---6）；5.你對自己的生活有沒有計劃（有---6 沒有---A）；6.你是不是一個比較自信自律的人（是---7 不是---B）；7.你是不是一個樂天派（是---C 不是---D）。

答案解析：A. 你成功路上最大的阻礙是對生活沒有計劃。你是一個比較隨性的人，自己想幹什麼就乾什麼不想受到約束，所以你可能會選擇自由度比較高的職業。但是你是一個需要別人在背後督促你往前走的人，你對未來還是比較迷惘的，不知該怎麼進一步發展，從而影響你成功。

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B. 你成功路上最大的障礙就是你不夠自信自律。如何學會表達、表現自己是人生中很重要的一課，通過這種方式別人能夠看到你的魅力你的閃光點，為自己贏得一些寶貴的機會。但是你總是不敢表現自己，存在感不強，你的優點不能讓別人看到，別人自然不會把目光停留在你身上，或多或少你會錯失一些資源和機會。

C. 你成功路上最大的障礙是衝勁不足。你是一個比較容易滿足的人，好的一方面就是活的灑脫自在，不好的一方面就是魄力不足。你喜歡安穩一點的生活，需要比較冒險的事情往往你就不夠魄力，有時候想要成功就需要有一點冒險精神。

D. 你成功路上最大的阻礙就是你缺乏創新意識。在當今世界，創新意識是非常重要的。創新精神是引領思想和社會變革的先導，想要走的長遠創新是必不可少的。一個固步自封墨守成規的人，遲早會被時代所淘汰，成功自然離你越來越遠。

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