敢分手就殺妳！美少女19年前遭跟蹤狂買兇殺害　警誘導傳媒斥抵死

Netflix電視劇《安眠書店》道出跟蹤狂的恐怖，劇中跟蹤狂固執到不惜殺人，現實中亦真有其事！日本在九十年代發生過1宗駭人聽聞的「桶川跟蹤狂殺人案」，這宗情殺案恐怖之處在於跟蹤狂男友長期虐打女友，更揚言「敢提分手就殺了妳！」。21歲貌美女學生與家人多次報警，但警方認為她收受男友許多名貴禮物，所受的遭遇是理所當然，故完全沒有跟進。

最終女生仍決定分手，詎料恐怖情人竟買兇教訓她，其後演變成命案，警方事後卻故意誘導媒體詆毀女死者的聲譽，認為她周身名牌可能從事貪慕虛榮的勾當，遇害是咎由自取。直至有正義感的媒體記者鍥而不捨地調查真相，終令案件的內情曝光，種種情節均令超心寒。死者最終得還清白，而其父親則慨嘆，女兒被兇手、警方及媒體總共殺死3次，。



貌美的詩織長期受到恐怖情人身心虐待，但警方並不受理，甚至在她死後發放不相關資訊，令媒體以為她自作自受。（網上圖片）

案發於1999年10月26日中午12時許，死者為21歲跡見學園女子大學文學系大二學生豬野詩織，她樣子甜美令人留下深刻印象，雖然周身名牌，但沒有乘搭的士或名貴房車，相反自行踏單車抵達寓所附近的埼玉縣JR桶川車站，繼而將單車停放在一旁，打算進入車站乘車，其時突然背部被1名陌生男子用刀刺中。詩織劇痛下急忙轉身，再遭兇徒朝胸口再插1刀，她登時站立不穩，仍嘗試抓住對方衣襟，但男子將她推倒後匆忙逃走。詩織全身是血倒地，送往醫院途中因失血過多身亡。

案件發生後的初步調查階段，警方已向媒體發放資訊，當中指女死者周身名牌，令媒體循拜金女、懷疑情殺等角度大肆報道，外界亦認為詩織是貪慕虛榮，甚至從事不道德的勾當賺錢，被殺是咎由自取，甚至對她作出嚴厲批評。但報道內容原來與事實真相是一百八十度截然不同，令人驚訝的是詩織家人早知兇徒身分，甚至案發前曾經報案，擔心對方圖謀不軌，果然最後一語成讖。

詩織遇害的案件源於一次邂逅，她於同年1月6日偕朋友到遊戲中心內拍攝「貼紙相」，其間機器出現故障，其時自稱24歲、叫做「誠」的青年上前幫手修好機器，繼而與詩織閒聊，由於誠打扮時髦，身上亦有不少名牌，因而吸引詩織注意，好奇下詢問其職業，當時誠聲稱從事進口高檔車輛業務，1個月可以賺到1000萬日圓。

事實上誠根本是滿口謊言，當時正值日本經濟泡沫破裂，汽車銷售生意非常差，而他向詩織吐露的個人資料更幾乎全是捏造，其真名叫做「小松和人」，當時27歲，真正職業是「風俗店」的負責人，換言之是在經營色情場所，同時亦是黑幫成員。

和人最初在色情場所負責招待顧客及打掃房間，得與「女職員」及顧客混熟，其後在顧客的資助下，他帶同「女職員」另開新店，甚至夥同胞兄武史以強姦、拍攝裸照及放高利貸等方式，威迫女生為他們工作，而且生意愈做愈大。詩織完全不知道和人原來從事不良勾當，對他沒有任何懷疑，隨後2人發展成情侶。

每次約會時，和人都會駕駛名貴跑車接送詩織，而且經常送化妝品、首飾及名牌袋，但詩織並非着重物質，一直都是穿着平價衣服的普通大學生，所以最初收到名貴禮物時感到忐忑。直至交往後第一個月，和人送上Gucci手袋，詩織猶豫片刻後，直言名牌手袋過於貴重，她已收了太多禮物，不能再收禮，和人聽罷竟立即翻臉，形容禮物是「愛的證明」，甚至粗言穢語懷疑詩織另有第三者，不但表現激動，更有出手打人之意。詩織唯有保持沉默，並且繼續收禮，以免觸怒男友。

到了同年3月20日，詩織首次答應前往和人寓所，對方住在池袋1間高層公寓，地段方便，而且面積不小。但織走入睡房時，發現角落擺放數台處於拍攝狀態的攝影機，詩織立即詢問為何會有攝影機，但和人再次暴怒起來，質疑詩織作出反抗及企圖分手，揚言要求100萬日圓分手費。和人說完便揪住詩織頭髮，並將她往牆上猛撞，隨後用拳頭狂打較軟的牆身，直到打出破洞。

和人一邊打牆，一邊向詩織哭訴：「從小被父母拋棄…」但隨即又咆哮「還不了錢就賣身」，甚至恐嚇如果分手就會對詩織的父母不利，不但會令他們丟掉工作，而且會在鄰里間抬不起頭，嚇到詩織答應繼續交往，和人才轉怒為喜，稱讚詩織是「乖孩子」，並承諾會一心一意對待她。但自那又開始，詩織就墮進噩夢深淵，和人對她的態度就發生巨大轉變，從過往差不多每周聯絡2至3次，變成經常都致電詩織，甚至一天打20次電話，劈頭就問詩織是否愛他，只要詩織沒有馬上接聽電話，和人就改為致電其閨蜜查看原因，甚至到其寓所追問。

豬野詩織的遺照（網上圖片）

詩織抵受不住和人的對待，曾多次提出分手，但換來一次又一次毒打，甚至被和人要求當場割腕，聲稱要她割得夠深才答應分手，但最終仍是不了了之。和人為了令詩織無法離開自己，就開始散播謠言，訛稱詩織到處和有錢人上床，又用名牌袋拉攏詩織同學，以便隨時得到其上學資訊，更派手下等候詩織放學，繼而展開跟蹤監視，就連她放學後自言自語一句「很想跟剛剛那群朋友一起飲酒」都會被和人獲悉，然後隨即到電話威脅，和人聲稱要折斷那群朋友的手腳，嚇得詩織不知所措。

出身黑社會的和人深知如何能有效威脅他人，每次不論是動粗抑或使用精神暴力，最後都會補上一句「難道家人會怎樣都不在意嗎？」，詩織因顧忌父母受到傷害，只好選擇忍氣吞聲，但和人仍派人直接闖進詩織的家，當面威脅其父母，令她不得不繼續維持交往關係。

詩織忍無可忍下向雙親坦白事件內情，而且一早將和人對她的威脅及騷擾錄音存證，在父母的陪同下，她決定前往所屬警區上尾署報案。詎料第一次報警時，人員冷淡稱「收了人家那麼多禮物，才說要分手，做男人的怎麼會不生氣……這種男女問題，警察是不能插手」。即使詩織交出相關錄音，清楚聽到和人威脅要將她「逼到家破人亡」，但警方都是回應指「很難成案」。詩織一家三口在警署內足足和警員爭持了2天，但連1張「立案證明」都無法取得，警方最終仍拒絕立案調查。



雖然如此，詩織得到父母支持後，決定與和人「斬纜」，將所收到的禮物，全部打包寄去和人在池袋的公寓。奇怪的是，隨後1個月竟然風平浪靜，沒有任何事發生。正當詩織一家以為這場感情風波終於告一段落之際，詩織寓所一帶出現多張色情廣告傳單，附上詩織的照片及手機號碼，訛稱「豬野詩織尋找有錢乾爹」，相信是出自和人手筆。詩織下定決心就事件作出提告，但上尾署人員態度依舊，反指「最好考慮清楚，打官司要在法庭上說出一切，不但花時間，也很麻煩」，最終在詩織的堅持下，警方才勉強受理報案，但沒有作出任何拘捕行動。

詩織報警後仍阻止不了恐嚇事件，同年8月，詩織父親豬野憲一任職的公司及總公司陸續收到大量匿名信，誣衊憲一是賭徒，在外面包養情婦，女兒詩織從事援交，因為偷了客人財物，所以被對方要求賠償，而憲一更挪用公款抵帳。但即使豬野家將事件通報警方，但人員竟笑着形容「這紙質很不錯，做得很用心」，甚至反指無法證明是和人所為。直至同年9月筍，刑警前往豬野家要求撤銷報案，但遭他們斷然拒絕，隨後卻發生了命案。

詩織被殺害後，上尾署調查時向傳媒發放不相關資訊，包括指詩織遇害時戴着名牌手錶、穿黑色迷你裙，再加上「美女」、「大學生」一系列關鍵字詞，成功誘導傳媒將詩織渲染成拜金女，令到社會一面倒斥責她被殺亦是自作自受。

在詩織被殺後，警方卸責兼轉移視線，傳媒則渲染報道，但當地記者清水潔卻認為案件另有內情，他花了大量時間嘗試與詩織家人接觸，最終得到對方信任，知悉詩織一家的種種遭遇，但要讓社會信納這個真相，卻必需要有確切證據，他四出搜證後終於逐步還原事件真相。原來詩織長期受到和人身心虐待，故一早寫下遺書藏在房間角落，並將事件始末告訴友人，交代自己「如果被殺，就是小松下手」。清水潔更從憲一口中獲悉刑警要求撤案，但警方否認有關說法，逼到豬野家召開記者會控訴，而警方更被查出竄改詩織的報案記錄，由報案改成單純的備案。

清水潔的報道逼使警方要積極調查調件，最終揭發和人兄弟聘用3名殺手「教訓」詩織，但最終出手過重釀成命案。下手兇徒名叫久保田祥史，接應的車手名叫川上聰，而另1男子伊藤嘉孝則負責監視詩織的行程。警方其後拘捕3名殺手及和人的兄長武史，武史供稱弟弟原本出錢請他教訓一下詩織，他便僱用該3人策劃行動，本來只是想砍詩織一下，並不是想殺人，但久保田補了1刀，卻令詩織失血過多而死。

案件揭穿後，和人打算逃往俄羅斯，但因負責接應的兄長被捕，他疑走投無路下在日本北境跳湖自殺，遺書斥責詩織是背叛他的「賤女人」，一切都是她咎由自取。

最終上尾署警方懲處12名警員，但外界質疑竄改報案紀錄相信得到更高層人員的默許、甚至指示才能做到，相信該12人只是代罪羔羊。即使詩織家屬事後起訴警方，並且獲得勝訴，但始終人死不能復生。

這宗女大學生遭恐怖情人買兇殺害件，揭發警方對跟蹤狂案掉以輕心，對深受困擾的女性愛理不理；而傳媒則全盤接受警方資訊，未經細心求證便對受害人作出二次傷害的報道，至真相揭穿後令日本社會作出反思，對跟蹤狂案件較以往重視。

事發後1年，憲一接受訪問時指：「我的女兒被殺了3次：1次是被兇手殺死的，1次是被不受理報案的警方殺死的，1次是被媒體殺死的。」清水潔亦為事件寫了一本書，書名正是《被殺了三次的女孩》。



(綜合)

同場加映：井之頭公園分屍案│殘肢分散垃圾桶 兇手仿《真女神轉生》犯案？

日本東京90年代曾發生殘忍的「井之頭公園分屍事件」，事發於1994年4月23日凌晨，著名賞櫻地點井之頭公園，有清潔工在園內7個垃圾桶均藏有殘肢，共分27袋。惟殘肢明顯不齊全，僅重約20kg，能確定身份的關鍵頭顱及胸腔等不知去向。殘肢被發現時已做放血處理，手部被削去指紋，表面沒有遺留任何指紋或纖維，行兇手法極其專業。



👇👇👇點圖了解井之頭公園碎屍案疑點👇👇👇

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警方其後經DNA鑑定，確認死者是年約35歲建築師川村誠一，他在遇害前兩天晚上，即4月21日，和前上司、同事在JR高田馬場車站附近喝酒後不見蹤影。

有指指兇手是模仿角色扮演遊戲《真·女神轉生》場景，遊戲開篇背景設定在東京「199X年」，玩家為一名高中學生，發夢見到在家附近的井之頭公園發生碎屍案。死者被當作惡魔祭品殺死後，分屍棄置於公園各處。當玩家醒來，發現公園果然被封鎖，警察正在調查案情。

另外，有人認為川村被殺或是「邪教儀式」的說法，矛頭直指當時盛行的「奧姆真理教」；另有男子表示川村實則是捲入了一宗間諜案，形容後者只是無辜被錯殺。

👇👇👇按圖了解川村被殺的另外兩大說法👇👇👇

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井之頭公園碎屍案在當時日本成為「謎之事件」，兇手了無痕跡的「完全犯罪」（完美犯罪）震驚社會。儘管死者家人不只一次公開懇求兇手歸還遺體，卻還是沒有任何消息。至2009年4月23日，案件過了法定追訴時效15年，死者家屬只能看着案件成為懸案。無獨有偶的是，據稱井之頭公園之後垃圾桶大幅減少，未知是否與此案有關。

專門講解懸案的YouTuber「小烏」曾分享這宗血案，透露背後可能涉及某些神秘事件。