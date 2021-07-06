公司設老闆專用廁格　高層如糾察隊捉人　下屬齊心1招報復勁嘔心

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

不少公司都有一些不合理的「潛規則」，部份更是源於內部階級觀念。最近有打工仔投稿發文，表示公司洗手間特設老闆專用廁格，平時高層均猶如「糾察隊」般，緊盯入錯廁格的同事。後來清潔姐姐大呻老闆廁格特別污糟，而樓主某天加班，更得知所有下層職員在老闆下班後，原來都會集中使用「神聖不可侵犯」的廁格，出盡全力弄髒馬桶。

有網民指公司特設「老闆專用廁所」，高層和資深員工都會監視是否有下層同事進入。（《大叔的愛》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名打工仔在facebook專頁「辦公室日報」投稿分享，表示自己當初入職現公司時，如廁「見有尿兜就屙，見有廁格就入」，未料突然有資深同事喝止他，並指他面前的是「老闆專用廁格」。樓主慨嘆連去廁所都有階級之分，並發現該廁格門竟然確實有「老闆專用」的牌。

工作一段時間後，樓主與相熟同事提起此事，對方再次提醒他「平時千祈唔好用」，尤其廁所內有高層和資深員工，「啲高層會好似糾察隊咁，mon實有冇職員走去用，黐孖筋！」，並透露過去有人無視「規矩」照用老闆廁所，結果老闆大發脾氣，並叫該同事和其上司入房問罪。

清潔姐姐不停向公司員工抱怨老闆專用廁所特別污糟，甚至比公廁更骯髒。（示意圖 / 資料圖片）

老闆不能當面得罪，樓主一直循規蹈矩地工作，惟同事每天都聽到清潔姐姐抱怨，指廁所中唯獨老闆專用廁格特別污糟，四處都是小便，「開大更加慘不忍睹」，形容比街上公廁更甚。

直至樓主某天加班，老闆和高層已經離開公司，他到廁所時竟發現有人在老闆專用廁格內大便，當下還以為是老闆折返公司，但其後卻見到乃同事走出來，樓主大嚇一跳，問道「你咁大膽用呢格？」；不過，該同事隨即透露真相，坦言「乜你唔知道老細一走咗之後，我哋全部低級職員都係集體用呢格嘅咩？」。

該網民後來發現當老闆下班後，全部下層員工都「主攻」老闆專用廁所。（《大叔的愛》劇照）

該同事強調正常上班時間雖不會用老闆專用廁格，但一到下午6時，高層和老闆離開公司後，所有員工便會「主攻」老闆廁格，甚至感受到腸胃內洶湧澎湃時，仍刻意忍到6時後才去廁所，「我晏晝食完麻辣嘢，頭先屙到爆花咁，幾辛苦先等到6點呀！」。

樓主當下才發現所有下層員工都對老闆的階級觀念非常厭惡，「你愈係唔畀啲小職員用，大家就更加要用，仲要有『大project』先用，諗諗下，老闆個專用廁格可能先係最污糟嗰格」，自己照常使用「平民廁格」才更安心。直至翌天，樓主在廁所外遇到清潔姐姐，發現對方充滿怨氣，不停大呻：「你老闆真係好污糟，個樣明明好斯文，點解成個鄉下佬咁，我屋企隻狗屙屎屙尿都冇咁污糟」。

+ 2 + 2 + 2

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：去到邊個位會辭職？ 打工仔1人1個爆煲臨界點：每日都諗點請假▼▼▼

去到邊個位會辭職？ 打工仔1人1個爆煲臨界點：每日都諗點請假

+ 17 + 17 + 17

同場加映：新同事嫌三嫌四勁寸嘴 5句說話一秒得罪人 做埋呢樣嘢最乞人憎▼▼▼