【唐綺陽每周星座運程】金牛童真一面迎青睞　天秤工作需臨危不亂

撰文：唐綺陽占星幫
最後更新日期：
【唐綺陽星座運勢週報7/5-7/11】日冥對分，展開衝突與矛盾，反省需要改進之處，表達心聲爭取自身權益。四星逆行，充滿懷舊氛圍，過去錯誤逐漸爆發，做出改進、停止犯錯並做好自省。水星衝刺中，八卦、媒體、作家等方面消息多，感受到接連不斷的紛擾。金火逐漸合相中，演藝圈、時尚產業活躍，關注自己的外型裝扮，第二代、年輕人、孩子成話題焦點。
重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中
工作注意：獅子、天秤、山羊、雙魚
獅子：工作量大，感到忙碌
天秤：與人約定變數多，要好好應變
山羊：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福
雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好
同場加映：職場12星座｜4個星座偏財運超旺 巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強（點擊放大欣賞）▼▼▼
+9
+9
+9
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
桃花注意：金牛、雙子、人馬、水瓶
金牛：展現童真可愛，讓人欣賞
雙子：能見度高，受到眾人喜愛
人馬：同情與愛情，要懂得分清楚
水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭
同場加映：鄧麗欣王子姐弟戀情盡｜盤點哪星座男偏愛大姐姐 對小妹妹無感？（點擊放大欣賞）▼▼▼
+31
+31
+31
財運注意：處女、天蠍
處女：理財直覺強，相信自己的判斷
天蠍：精進專業，身價有機會三級跳
同場加映：12生肖下半年準備發大財！屬馬偏財運旺盛 屬鼠吉星高照投資有賺（點擊放大欣賞）▼▼▼
+9
+9
+9
健康注意：白羊、巨蟹
白羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題
巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題
同場加映：唐綺陽2021下半年星座運程 處女座財務問題顯現 人馬座遇金桃花（點擊放大欣賞）▼▼▼
+5
+5
+5
同場加映：十二星座最常被誤會嘅事：金牛座其實唔拜金 雙魚唔係天生愛做戲（點擊放大欣賞）▼▼▼
+41
+41
+41
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】