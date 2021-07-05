【唐綺陽每周星座運程】金牛童真一面迎青睞　天秤工作需臨危不亂

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【唐綺陽星座運勢週報7/5-7/11】日冥對分，展開衝突與矛盾，反省需要改進之處，表達心聲爭取自身權益。四星逆行，充滿懷舊氛圍，過去錯誤逐漸爆發，做出改進、停止犯錯並做好自省。水星衝刺中，八卦、媒體、作家等方面消息多，感受到接連不斷的紛擾。金火逐漸合相中，演藝圈、時尚產業活躍，關注自己的外型裝扮，第二代、年輕人、孩子成話題焦點。

重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中

工作注意：獅子、天秤、山羊、雙魚

獅子：工作量大，感到忙碌

天秤：與人約定變數多，要好好應變

山羊：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福

雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好

同場加映：職場12星座｜4個星座偏財運超旺　巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強（點擊放大欣賞）▼▼▼

+9
+9
+9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：金牛、雙子、人馬、水瓶

金牛：展現童真可愛，讓人欣賞

雙子：能見度高，受到眾人喜愛

人馬：同情與愛情，要懂得分清楚

水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭

同場加映：鄧麗欣王子姐弟戀情盡｜盤點哪星座男偏愛大姐姐　對小妹妹無感？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+31
+31
+31

財運注意：處女、天蠍

處女：理財直覺強，相信自己的判斷

天蠍：精進專業，身價有機會三級跳

同場加映：12生肖下半年準備發大財！屬馬偏財運旺盛　屬鼠吉星高照投資有賺（點擊放大欣賞）▼▼▼

+9
+9
+9

健康注意：白羊、巨蟹

白羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題

巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題

同場加映：唐綺陽2021下半年星座運程　處女座財務問題顯現　人馬座遇金桃花（點擊放大欣賞）▼▼▼

+5
+5
+5

同場加映：十二星座最常被誤會嘅事：金牛座其實唔拜金　雙魚唔係天生愛做戲（點擊放大欣賞）▼▼▼

+41
+41
+41
十二星座性格｜將心情寫晒上臉嘅超直率星座　巨蟹怕你唔知佢嬲緊
最容易被情人欺騙感情的「星座X血型」TOP3　做好情人別做爛好人
職場運程｜想工作獲褒獎兼受肯定？這3星座+血型組合下半年運勢旺
12星座｜最寵愛女友的「暖男星座TOP5」天蠍燃燒自我也要討她歡心
十二星座想分手有咩徵兆？巨蟹座突變憂鬱小生　水瓶座開始玩失蹤
十二星座性格｜有嚴重精神潔癖嘅星座　處女座小小污點可困擾成世
十二星座｜盤點旺夫or旺妻運最強星座　金牛可成你財星但又可係劫
12星座愛情｜對戀人言聽計從不會說不　4個寵壞女友暖男是？
職場12星座｜4個星座偏財運超旺　巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強
12星座愛情｜想情侣間感情再升溫？金牛喜歡簡單粗暴　雙魚愛浪漫
12星座︱男人有機打就冇女友！近半極易沉迷　宅男巨蟹反而冇事？

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。