女生運動好處多　修臀緊肌增強性表現　女健身教練推介6大動作

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-06 23:00

運動好處多是常識吧！不少女生為了保持纖瘦身型而努力做運動，被暱稱「雞排妹」的台灣女星鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》分享各類性知識，她早前請來長髮飄飄健身教練、經營運動專頁的YouTuber「咪咪」分享運動的另類好處。咪咪表示女生定時運動健身，除了可令臀部線條更佳、肌肉更緊緻、令外在體態健美外，更能帶來「性福」，不只對身體有正面影響，更能放鬆心情，即睇咪咪精選的6大動作，女生可在家輕鬆鍛鍊！

「雞排妹」鄭家純請來長髮飄飄健身教練、經營運動專頁的YouTuber「咪咪」分享女生多做運動的另類好處。（「深夜保健室」授權）

「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》專門分享兩性關係及性知識，早前邀請了經營運動專頁「咪咪愛運動」的YouTuber咪咪，講解運動對女生的好處。兩人分享了定期運動對女生性表現的5大優點，包括能讓大腦適放安多酚維持好心情、促進血液循環，增加身體的刺激感及潤滑度以致更易性興奮或高潮、提升肌力及柔軟度和鍛鍊身體線條，與男友愛愛時能更有自信及享受。

即按下圖了解6大女生健身動作▼▼▼

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除了在家健身，咪咪也推介女生有空時可多做凱格爾運動，只要收緊陰道，想像自己正在憋尿，慢慢增長收緊的時間作訓練，即可鍛鍊骨盆底肌，有助令陰道更緊緻，也解幫助改善頻尿、漏尿的問題。

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】

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