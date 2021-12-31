節日結識嘅派對動物一定好隨便？4個星座成日玩玩下其實超級可靠

點名批評以下星座，太「表裏不一」了！



水瓶座：日常脫線的水瓶，實際上亂中有序。他講義氣卻不瞎充胖子，幫不了會果斷拒絕，答應好就負責到底。愛開玩笑卻不亂給希望，敢與孤獨自處，從來不將就。

遇事理智得像個沒情緒的他，卻可以為感情做些不計回報的事。他真的很莫名其妙，但心理素質過硬極了，否則怎麼永遠敢於直面自己的缺點呢？

睇埋其他畀人感覺玩玩下其實超靠得住嘅星座（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

天秤座：偶像包袱重的天秤，深知維持優秀這事兒很累，因此苦心經營廢材人設。他寧可被誤會沒個正形，能力普通，做事拖延……這樣就能省了不少麻煩，還不用發愁怎麼拒絕別人。但如果恰巧有任務落到自己頭上，腦子快、人脈廣的他是絕對有法子解決的。就算是糊弄，事情也能搞得有模有樣的，真不錯！

獅子座：倔強的獅子，除了蠻不在乎、嘻嘻哈哈外不肯輕易展現其他態度。久而久之，他被記住的常常是過人的喜劇天賦。但真懂獅子，你就會理解一個想要成為王者的他是不願從別人臉上看到失望的。他定會帶著滿滿熱愛與真誠，全力以赴每一件事，哪怕此刻只能戴著小丑面具逗人開心，也是最棒的那個！

白羊座：衝動的白羊容易被冠上「幼稚」、「中二」的帽子，但誰說少年人就不成器呢？因為好勝，才能和困難玩兒命死磕。因為熱血，才能把一份天真承諾變成一輩子的甘苦與共。白羊越是故作輕鬆時，內心越是忐忑和需要肯定。如果你願給予這份相信，他豁出一切也要替你把路障炸了。

【延伸閱讀】十二星座想分手有咩徵兆？巨蟹座突變憂鬱小生 水瓶座開始玩失蹤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

【延伸閱讀】十二星座愛情｜最怕喺街撞到ex嘅星座 水瓶係要分手後先知自己衰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】