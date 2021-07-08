P牌電單車小妹跌車　半分鐘內7男上前幫忙　網民爆笑：試下係男人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-08 13:13

天雨路滑，駕駛時應尤其小心。最近有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」

P牌電單車女司機在入彎前切線，不慎「派車」，幸好沒有受傷。（網上影片截圖）

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影片在社交平台流傳，其中有人於facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」上傳車Cam片，看到1名「綿羊仔」女司機在入彎前切線，其間電單車突然向右倒，女鐵騎士隨即站起身，急忙抬起電單車。後方司機見狀下車問道「有冇事啊？」，女子揮手示意沒有受傷，另有男途人就跳過欄杆上前關心，半分鐘間先後有7名男士幫忙。

不少網民看後大讚香港人「好有愛」，指「而家啲男士真係好熱心，成部車拎起都得啦，有個跨欄都要飛出去幫手」、「啲人喺邊度湧出來先係重點」、「小妹有難，八方支援」，也有大批男鐵騎士「心有不甘」，分享自身經歷抱怨指，「心都淡晒，小妹係着數，上次我自炒啲人買定花生坐係到」、「我第1日揸，係車場門口派完，後面部車仲要呠我，嗰刻想賣咗部車唔再揸」。

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