金融界大鱷你講得出幾個？3分鐘測驗　分析出你冇發達嘅最大原因

很多人賺不到錢會特別的不甘心，他們覺得自己的能力又不比別人差，憑什麼老天爺要這樣對待自己？



與其在這裡質問老天爺，還不如反省一下跟別人比差在哪裏。

那麼你的財運絆腳石會是什麼呢？測試一下就知道答案了，讓我們一起來做個測試吧！

你有冇plan過發達之後會點做？即測阻你發達嘅「財運絆腳石」係啲乜（點圖開始測試）👇👇👇

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1、你是否對當前的金融大鱷都略有了解？（是的→2 不是→4）；2、你是一個能夠接受新鮮事物的人嗎？（完全可以→4 有點難接受→3）；3、在團隊中，你會是拖後腿的那一個人嗎？（是的→4 不是→5）；4、做任何事之前，你會提前規劃一下嗎？（一定會的→6 偶爾會→5 基本不會→8）；5、你在職場中是存在感很強的那種人嗎？（覺得是的→7 不好說→8 完全不是→6）；6、你是否幻想過自己有錢以後要怎么生活？（經常會幻想→9 偶爾會幻想→7 從來不幻想→10）；7、現在的你還會經常在追劇嗎？（很經常會→8 偶爾會的→10 從來不會→9）；8、你覺得健身是一件很有必要的事情嗎？（特別必要→9 不好說→A 覺得沒必要→10）；9、你每個月都會固定存下來一些錢嗎？（一定會的→C 偶爾會的→B 完全不會→10）；10、面對自己的錯誤，你能痛快承認嗎？（有點難→A 看情況→C 可以的→D）

答案解析：A.你的財運絆腳石是沒有自己的判斷力。你是沒有任何自己想法的一個人，總是任由別人來安排你的生活。人家讓你做什麼，你就會乖乖的去做。你絲毫沒有意識到，這樣的生活不適合你。正是因為你的左右搖擺，沒有自己的判斷力，所以你的財運才一直都很糟糕。因為你總是這裡做一下，那裡做一下，最後就是西瓜芝麻什麼都撿不著。B.你的財運絆腳石是沒有毅力。毅力很重要，若是能夠堅持下去，那麼做任何事都是會開花結果的。而你最大的問題就是只在一開始才特別的有乾勁，但卻沒有辦法一直堅持下去。你很快就會覺得累，然後就想要放棄了。而你已經取得的成果卻會隨著你的放棄而消失掉，所以更別提發財賺錢這件事了。

C.你的財運絆腳石是太過保守。阻礙你賺錢的就是你保守的性格，做什麼都顧慮太多，沒有辦法放開自己。其實你特別的有能力，如果可以放手去拼搏，一定會有很美好的未來。只是在剛接觸到機會的時候，你就會想著這樣做會帶來什麼樣的麻煩，然後自己就退縮了。你不知道的是，機會跟挑戰一直都是並存著，不付出就沒有收穫。D.你的財運絆腳石是性格太差。如果你能夠性格溫和一些，對別人多一些笑容，那麼或許你就可以得到更多的機會，財運也會穩步上升。而現在的你卻總是一點小事就要和別人吵架。不知不覺中，你會把身邊的人都得罪。因此當你需要別人幫忙的時候，沒有人會願意支持你，甚至會反過來在後面給你使絆子。

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