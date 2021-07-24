玻利維亞足球賽開波前出現塵捲風　球證淡定「風中漫步」嚇親網民

球賽正式開波前，竟然有旋風迎面襲來？日前南美國家玻利維亞的足球賽出現有趣一幕，開賽前球場內出現「塵捲風」（Dust devil，又稱塵暴），在場的人顯得很冷靜，旋風逐漸逼近下才慢慢跑開，但最令網民驚訝的是1名球證竟冷靜得「跑都唔跑」，神態自若直接從塵捲風中間走過，令許多人大呼「那個人是直接穿過風了嗎？」。事實上，香港赤鱲角機場地盤於本月亦出現過塵捲風。



玻利維亞1場足球賽開波前被塵捲風打斷。（「RTÉ News」Twitter／Juan Jose Lopez影片截圖）

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近日多間外媒傳載Twitter上1段玻利維亞小型足球錦標賽的決賽片段，據報事發地點為該國西部阿霍卡拉鎮（Achocalla），該球賽被一道旋風打斷，球員初時一字直排開準備開波，見到旋風逼近才慢慢散開，旋風穿過場地時更吹走一些衣服。

據外媒報道，旋風沒有造成傷亡，只是推遲了錦標賽的開場。這現象被稱為「塵捲風」，是一種小型旋風，強烈日照令接近地面的空氣變得不穩定，繼而在陸地滾動並捲起灰塵和碎片。經常有人誤以為塵捲風是龍捲風，但塵捲風是由向上的氣流形成，與由高空向下的氣流形成的龍捲風剛好相反。雖然影片令網民驚訝萬分，但最令他們震驚的，其實是場上人士顯得非常冷靜，「他們最後又若無其事走回中央」。

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影片所見，藍衫及白衫球員一字排開，站最中間穿紅衣的應該是執法球證，但畫面右側突然有塵捲風逼近，穿白衣的球員因為站最近率先散開，一開始還只是慢步跑，塵捲風在超近距離下與他們擦身而過。

最鎮定的其實是站在中圈的3名球證，有1個慢慢跑開，但另1名球證懶得躲避，被塵捲風直接「捲過」，1件衣服被扯上半空，最初還有網民誤以為球證被捲起，但不少眼利網民留意到被吹起的應該是1件衣服，塵捲風正中位置有球證行過身影。其間還有藍衣球員非常狼狽地跑去撿回自己的外套，惟該名淡定球證步法穩健，塵捲風經過後他又走回中圈重新主持球賽。

有網民初時以為捲起的衣服是球證，但有眼利網民留意到塵捲風中間有球證身影。（「RTÉ News」Twitter／Juan Jose Lopez影片截圖）

網民看片後直指球場的人淡定得很，尤其有球證「風中漫步」，「這個人沒事嗎？」、「那個人是直接穿過風了嗎？」、「他是直接走入去嗎？」。雖然如此，但有人指塵捲風沒什麼殺傷力，如趕不及跑開「你只需要閉上眼睛和鼻子，等它過去」。

香港赤鱲角機場地盤於本月14日也出現過2道塵捲風，天文台曾於fb專頁上傳影片。天文台指強烈日照有時會令接近地面的空氣變得不穩定，形成旋風，把地面的沙塵捲起，這現象稱為「塵捲風」。

片段拍得赤鱲角工地先出現一道旋風捲起沙塵。（天文台Facebook片段截圖）

據世界氣象組織資料，塵捲風指一束塵粒或沙粒由地面吹起，有時會伴隨細小雜物，呈旋渦柱狀，高度各異、直徑小，軸向幾乎垂直。當地面空氣不穩定（例如強烈日照），會發生塵旋或沙旋，這種旋轉是圍繞中心的任一方向，其高度通常小於30米，但也報告過1公里高度。

（綜合）

當地民眾指天空出現奇怪光暈，有3盞很亮的燈光，相信是UFO出沒。（Twitter圖片）

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由於無人拍下外星人樣子，目擊者即場手繪給記者看。（Twitter圖片）

玻利維亞最廣為人知的，是「天空之鏡」烏尤尼鹽湖：



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