東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場　網民失控：畀晒啲獎佢

【東京奧運 / 奧運 / 開幕禮 / 夏季奧運會 / 湯加 /Tonga】每屆奧運開幕禮持旗手總成焦點，連同冬季奧運、連續3屆擔任湯加王國（Tonga）持旗手的爆肌猛男陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）再次俘虜全球網民的眼球與心心，半身油膩亮澤的肌肉引來網民熱議，不少人笑言他已為湯加贏得奧運，「我們可以回家了」。陶法杜夫亞每次出席開幕禮全身都塗滿椰子油，故被網民譽為「湯加吳剛」，其實一身「油肌」背後蘊含了他對傳統的致敬。



連同冬季奧運，跆拳道選手陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）已連續3屆為湯加擔任開幕持旗手，今屆他與另一名跆拳道選手Malia Paseka雙雙擔任旗手。（Gettyimages）

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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

現年37歲、代表湯加出戰東京奧運80公斤級的跆拳道運動員陶法杜夫亞，在2016年巴西里約奧運一「脫」驚人，當年他在開幕禮憑一身油亮的肌肉震撼全球，自始成為開幕禮寵兒，在2018年平昌冬季奧運他改以越野滑雪選手的身份參賽，二度為湯加擔任持旗手；昨夜他在東京奧運不負眾望，三度爆肌登場，讓網民大飽眼福。

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陶法杜夫亞難得連續3屆赤膊上陣擔任持旗手，奧運官方的Twitter帳戶也被其「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬，貼圖重溫他的「爆肌3連擊」，網民亦紛紛湧至讚好留言，不少人更喪失理智，笑稱陶法杜夫亞已贏得奧運，「請給他所有獎項」（Please give me every award）。不過亦有理智的網民好奇追問，為什麼他會在全身塗滿椰子油。

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其實當陶法杜夫亞於2016年里約奧運爆紅後，來自南太平洋湯加王國的他曾解釋為何會在身上塗滿椰子油。陶法杜夫亞指出椰子油是太平洋土著對身體裝飾的一部分，每逢喜慶節日，表演者會在身上塗滿椰子油，作為對於人體對稱性的讚美，及對祖先身份的致敬。

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（綜合）

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