何詩蓓奧運奪銀︱Good Mask推快閃優惠　全單9折再送升級版口罩

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／銀牌／自由泳 / 口罩／優惠】香港游泳代表何詩蓓昨日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，為港隊於東京奧運中的取得第2塊獎牌！一眾香港市民得知消息也十分雀躍，而口罩品牌Good Mask也推出快閃優惠，今日（29日）購物可獲全單9折，而每買1盒也會額外獲贈Premium升級版口罩1塊。



何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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口罩規格達ASTM Level 3，BFE、PFE及VFE均逾99%以上，可於Good Mask門市購買，或於網店選用優惠券購買。優惠只限7月29日，每買1盒亦會額外贈送Premium升級版口罩1塊。

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何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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另1名「193」、ERROR成員郭嘉駿的自家品牌LIABOC，早前亦聯乘便利妥（Banitore）推限量版口罩，而他親手設計的火柴人印在3D口罩上，極具193風格。口罩由香港製造，PFE、BFE及VFE均達98%，每盒20片獨立包裝，售139元。



193郭嘉駿自家品牌LIABOC近日更聯乘便利妥（Banitore）推限量版口罩。（IG「deniskwok193」圖片）

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