劉慕裳奧運奪銅│187.5萬獎金原來真係買到樓！盤點20樓盤邊個最正

【劉慕裳／空手道個人形／奧運／林大輝中學】香港空手道代表劉慕裳於東京奧運奪得一面空手道女子個人形銅牌，她與早前奪男子花劍個人賽金牌的張家朗同為林大輝中學校友，獲林大輝中學送出62.5萬元獎金，加上「恒基精英運動員嘉許計劃」125萬元獎金，劉慕裳至少穩袋187.5萬元。

劉慕裳獲銅牌後，再有網民熱論體育學院主席、全國政協委員林大輝多年前曾向林大輝中學畢業生承諾：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」到底劉慕裳手持187.5萬元獎金可以買到什麼類型的樓呢？以下一一盤點。



先重溫劉慕裳出戰東京奧運空手道女子個人形情況▼▼▼

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根據「恒基精英運動員嘉許計劃」，於東京奧運中奪得銅牌的劉慕裳，會獲得125萬元，而由於劉慕裳曾於林大輝中學就讀，她同時獲得林大輝中學「傑出運動員獎勵計劃」62.5萬元獎金，即今次奪牌至少穩袋187.5萬元。

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187.5萬元可買樓？

劉慕裳獲獎後，有網民再次翻炒林大輝2018年曾向林大輝中學畢業生承諾「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主」，並熱論劉慕裳的187.5萬元獎金，是否足夠買樓。

《香港01》翻查中原地產及28Hse香港屋網網站，的確有一些樓盤售價少於187.5萬元，而劉慕裳手持的獎金，可買到的樓盤主要為100至300多呎單位，包括元朗村屋、旺角、深水埗唐樓及未補地價出售公屋單位，包括上水天平邨、觀塘翠屏邨及黃大仙竹園北邨等。

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不過，未補地價公屋單位只可在第二市場出售予合資格綠表人士，故如要購買，須先符合綠表資格。

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