賀港隊奧運│Good Mask、口罩工廠推限時優惠最平六八折＋領取方法

【口罩優惠／東京奧運2020／Good Mask／口罩工廠Mask Factory】今屆東京奧運港隊屢創歷史佳績，包括劍擊張家朗取得金牌、游泳何詩蓓取得2面銀牌，以及女子乒乓球團體和劉慕裳於空手道女子個人形取得銅牌，暫奪得1金2銀1銅，而「牛下女車神」李慧詩今午（7日）於東京奧運場地單車女子爭先賽殺入4強，明早可衝擊獎牌。為祝賀香港運動員在奧運取得佳績，Good Mask及Mask Factory都推出限時優惠，至8月8日止。



Good Mask一連2天全線九折

Good Mask表示，8月7日至8日Good Mask、Meal、Cafe全線九折優惠，並有多項贈品。

Good Mask一連兩日全線九折（Good Mask）

Good Mask亦推出了Premium升級版口罩▼▼▼

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口罩工廠Mask Factory推六八折優惠



口罩工廠亦於即日至8月8日推出限時優惠，精選產品照價再六八折。

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口罩工廠Mask Factory門市地址＋營業時間（Mask Factory）

要取得六八折優惠，須於結賬前輸入電子優惠碼「SUPPORTHK」，但該優惠不包括聯乘產品及暫停每月保護方案。

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