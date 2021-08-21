港媽嫌小便整污糟廁所　逼老公、囝囝坐低屙　網民：應該係教清潔

如何讓家中男性小便後保持廁所整潔一直是世紀難題，最近有女網民就分享朋友的故事，指對方「下令」丈夫在家中必須坐着小便，剛滿2歲的兒子亦要從小訓練使用嬰兒便盆。不少網民媽媽級網民聽後都指「接受唔到呢種訓練」，擔心小朋友日後在學校會被排擠，認為樓主的朋友應該教導兒子自行清潔，而非直接禁止站着如廁。



有港媽要求老公在家中必須坐着小便，同時訓練2歲兒子使用嬰兒便盤，杜絕「射出界」的問題。（Giorgio Trovato / Unsplash）

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樓主在親子王國討論區發文，表示最近與朋友飯聚時談到男士小便「射出界」的問題，席間1名友人就稱自己「下令要老公喺屋企都要坐喺度小便」，並正在教導2歲兒子坐着使用「potty（嬰兒便盆）」，讓在場的朋友聽得目瞪口呆。

樓主續指，吃飯期間她與其他友人均曾建議該港媽倒不如讓丈夫教導兒子，惟對方隨即火冒三尺，狠斥「老公（小便）彈到出晒嚟又唔肯清理」，經常要她事後清理，反問丈夫怎能教好兒子。該港媽又表示，因為自己見識過老爺「屙到周圍都係」，丈夫在家中小便亦不時會彈到廁板和地上，故才出此下策。

該名港媽指丈夫如廁時，不時將小便彈到廁板上，事後又不會自行清理，讓她大為不滿。（資料圖片）

帖文引來其他港媽討論，部份人不認同樓主友人的做法，擔心小朋友長大後被同輩排擠，直言「接受唔到呢種訓練」、「讀小學被人笑到面都黃，而且公廁污糟到嘔」、「第日個仔去男廁係咪下下排廁格？會唔會畀朋友笑㗎？」，也有人指媽媽應教兒子自動自覺清潔馬桶，「反而從小訓練佢萬一滴落地，要即刻自己抹同消毒」、「應該教佢射出界要自己清潔，唔係教佢坐喺到」、「之後會唔會因為飯粒跌在地下，要老公同阿仔扒在地下食飯？」。

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