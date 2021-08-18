辣媽老闆娘傳肉麻短訊　小鮮肉台男1個原因拒攤牌　女友細思極恐

「阿姨，我不想努力了」寓意小男生想找人包養，句子在網上熱爆！最近有台女在網上分享男友接獲老闆娘傳來的短訊截圖，網民一看即直指2人暗通款曲。台女指男友是半工讀賺錢，育有2孩的已婚老闆娘保養得宜，對其男友特別好，而且不停傳來短訊，內容更是相當露骨，並且附有性感照。台女後來與男友對質，對方卻怕丟掉工作而不願拒絕老闆娘，讓她非常無奈，並認為2人根本已經搭上。



有台女在網上發文，指男友不斷收到老闆娘的短訊，內容非常肉麻露骨。（《來自星星的你》劇照）

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該名台女在Dcard討論區發文，表示男友在台北淡水某學校讀書，2人自高中便在一起，男友其後到1間保養品店打工，老闆娘兼股東為有夫之婦，育有2孩。台女過去從男友口中得知，老闆娘保養得很好，也經常在下班後請他與另一兼職同事吃飯，間中會載男友回家。不過，直至最近，男友甚少提起工作上的事，問起老闆娘時也含糊其辭。

台女後來趁男友洗澡時偷看其手機，才發現老闆娘過去一直瘋狂傳短訊給男友，「對話從關心到曖昧到露骨，看來根本就是已經關心到床上了的那種」。據台女上傳的截圖顯示，男友一直沒有回傳訊息，但老闆娘卻不停出言挑逗，例如表示「love you」、「我對你就是情不自禁」、「如果我沒有家庭，我就跟你，我願意」。

「阿姨，我不想努力了」寓意小男生想找人包養，句子在網上熱爆！（《阿姨！我不想努力了！》劇照）

最後台女與男友當面對質，但對方僅稱老闆娘對他很好，工作時薪高，自己不知道該如何拒絕老闆娘，擔心會因此被辭退，又強調並沒有愛上老闆娘。

台女大為苦惱，不知道應否相信男友，便在文中求教網民。帖文一出，大批網民都認為根據短訊內容，老闆娘不可能是單方面對其男友死纏爛打，「老闆娘都暗示這麼明顯了，妳男友又不是木頭」、「我猜男友也蠻享受這段被喜歡的關係」、「帽子都戴好了你怎麼沒感覺」，有人則笑說「能把員工當作家人的僱主不多了」。

也有人建議樓主再觀察一段時間，甚至向情敵正式開戰，將事件告訴女方的丈夫，「如果有上床就掰掰，如果只是老闆娘單方面糾纏，可以再觀察」、「當然是找到她老公，把這些給老公看啊，要壞一起壞！」。

網民講呢啲：

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