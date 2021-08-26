港男被炒轉做保安　見舊同事派傳單相認遭拒　出PO鼓勵讚自力更生

新冠肺炎疫情衝擊下，本港不少企業面臨寒冬，也有不少打工仔被裁員。最近有網民發文指，1、2年前其任職的部門遭連根拔起，他失業後輾轉投身保安業，而近期放假時，他於街上撞見1名舊同事正在派發傳單，欲上前相認，對方卻立即轉頭走人。樓主事後感嘆，強調不論工種為何，「憑自己一對手搵食真係冇問題」，希望為舊同事打打氣。



1名港男被公司解僱，輾轉間到任職保安，最近他在街上發現其舊同事正在派傳單，本來欲上前相認，對方卻立即走人。（資料圖片）

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樓主在facebook專頁「辦公室日報」發文，表示自己在1、2年前被解僱，公司將整個部門連根拔起，失業的他一直求職，惟半年來均沒有聘請通知，只好做兼職幫補。直至半年前，樓主的大學同學亦面臨失業，終決定「馬死落地行」，邀請樓主一起報讀保安課程。

不久，在課堂上，樓主形容的確主要以中年人佔大多數，亦很容易合格，課程更一早安排好保安公司的職員到場，準備即場招聘事宜。樓主沒有多想立即報名，惟其朋友卻過不到自己的心理關口，直言「同班阿叔阿嬸爭份保安好冇面」；不過，樓主自覺在非常時期便不能再顧及面子，最後也順利成為1名保安員。

樓主任職保安半年，認為根本不需在意別人的目光，鼓勵舊同事毋須感到自卑。（《金宵大廈》劇照）

樓主在文中表示，保安員的工作也並非容易，「蛇王嘅時間自己醒水啦，但巡樓都有少少辛苦嘅」，認為保安界與其他職場一樣有小圈子，上司自然會安排較難的巡查路線予新人，「我仲要返夜班，有時真係幾驚」。然而，在樓主做了半年保安員後，某次放假時竟在街上碰到熟悉的面孔，發現1名舊同事在尖沙咀大汗淋漓地派傳單。

【按圖放大看樓主與舊同事相認過程▼▼▼】

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樓主事後指自己沒有惡意，純粹想打招呼和告訴舊同事其近況，並鼓勵說「何況保安又好，派傳單又好，肯做肯搏有承擔，憑自己一對手搵食真係冇問題」。

大批網民看後亦紛紛分享自身經歷打氣，又大讚樓主與朋友能屈能伸，根本毋須自卑，「N年前我去完旅行畀個水溝油嘅經理兜咗，渣左1個月的士先搵到下家」、「馬死落地行，唔係偷唔係搶有咩問題？」、「過程嚟㗎咋，我老公捱過頭幾年就轉咗做保安部門主管，所以加油！」。

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