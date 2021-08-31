帶貓到公園散步　貪玩主子爬上去打鞦韆　老翁1個舉動暖爆790萬人

打鞦韆不只是小孩專利，原來連毛孩都喜歡「飛高高」！俄羅斯1段有趣短片在網上熱傳，1名白髮老翁帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去待奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛，至今超過790萬次點擊觀看。



1名白髮老翁帶貓咪到公園散步，主子被鞦韆吸引而駐足不走，甚至爬上去待奴才幫忙「推高高」，場面非常可愛。（TikTok「Said_xxl」影片截圖）

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TikTok帳戶「Said_xxl」早前分享短片，並寫道「莫斯科生活日常」，只見1名戴墨鏡的白髮老翁牽着1隻貓咪在公園散步，貓咪突然停在鞦韆前，並好奇地爬上鞦韆，老翁見狀就幫忙「推高高」，貓咪四肢抓緊鞦韆橫板，就像小孩子一樣愈盪愈高，尾巴亦隨着節奏左右搖擺。

影片分享至今已累積超過790萬人次觀看，不少網民都笑說此情景就像阿公帶孫兒到公園玩耍，「第一次知道貓也會玩鞦韆」，而且老翁幫主子推鞦韆的畫面實在太有愛了。

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