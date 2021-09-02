好老闆移民英國賣樓賣舖　分錢給員工每人獲數十萬　被讚有人情味

本港移民潮湧現，好好道別成為不少人必學的課題。有打工仔分享指，老闆一家移民到英國生活，臨別前竟向各員工遞上價值數十萬元的支票，稱將賣樓賣舖後的錢分給他們，令員工感激不盡，網民亦大讚好老闆。



有打工仔分享指，老闆一家移民到英國生活，臨別前竟向各員工遞上價值十多萬元的支票，稱將賣樓賣舖後的錢分給他們，令員工感激不盡。（《來電狂響》劇照）

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facebook專頁「奴工處」刊登1篇打工仔的投稿，指自己任職1間小店，其老闆決定一家三代一起移民至英國生活，結業前一晚跟伙記們吃飯期間，老闆突然向各人派支票，表示跟兒子商量後決定將賣樓賣舖的錢，將一部分給員工，「雖然每人都係分得幾十萬唔算多，但希望幫到大家」。

打工仔表示計算過後，公司有10個員工，老闆願意額外取出近400萬分給他們，「真係唔話得少」，所有員工都很感激，祝褔佢一家新生活順利。

帖文上載數小時已超過千人讚好，網民都大讚「好老闆城中罕有」，很有人情味，員工亦懂得感恩，「多謝你講出嚟，畀我哋知道世上仍然有好老闆」。有人則笑言樓主應跟着老闆到英國打工，「有呢啲老細真係夫復何求」。

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除了宗教問題，樓主亦不滿老細平日的管理及處事方法，更在文中力數5宗罪▼▼▼

公司裁員一事更讓樓主怒不可遏，樓主指老細有領取政府的保就業資助，但計劃完結後老細就立即大裁員，其後更涼薄地說了不近人情的話▼▼▼

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點圖看看該女網友的老闆的控制行為如何有如「恐怖情人」👇👇👇

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同事器官衰竭急離世 迷信老闆阻員工去喪禮 限令4件事勁刻薄（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」刊登一篇投稿，撰文者表示同事突因急性器官衰竭不幸離世，辦公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：

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