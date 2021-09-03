23歲台女性濫交「腸子揪成一團」私處流膿　醫生一索皺眉頭：超臭

情侶、夫妻可以藉由恰當性行為促使感情升溫，切記凡事過猶不及，如果性生活過於頻繁、複雜，恐怕會導致健康亮紅燈。台灣婦產科醫生李偉浩分享，曾經遇到23歲女性患者主訴肚子痛，結果進行電腦斷層掃描，才發現其左右邊卵巢各長出大膿包。



李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，23歲女性患者在急診出現腹痛、輕微發燒等症狀，因而安排電腦斷層掃描，結果發現「腸子整個揪成一團！」

「惡臭膿液就從私密處流出來，超臭！」李偉浩苦呻戴口罩都無用…（點圖放大瀏覽該女子發生什麼事👇👇👇）

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隨後進行內診檢查，李偉浩面有難色表示，「惡臭膿液就從私密處流出來，超臭」，口罩也無法阻擋刺鼻的臭味；一問之下，女患者才緩緩地說，已經治療好幾個月，始終沒有治好，只好再次就醫。

李偉浩接著替女病患掃超音波，才發現是「骨盆腔發炎造成卵巢化膿」，由於女病患膿包太大了，基本上光打抗生素已經沒有用，因此告知對方須進行手術，打破膿包將膿抽出來。

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李偉浩追問之下得知，其實女病患不只一個男友，其中一個男伴又特別花心，經常在外面亂來；後來將膿液進行細菌培養，發現是「淋病雙球菌、披衣菌」，直言這些皆透過性接觸傳染。

李偉浩提醒，如果染上披衣菌卻疏於治療的話，約有10分之1的人恐怕會因此不孕，女病患獲悉後十分驚訝，開刀後打2週抗生素並停機，慢慢調養身體。

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