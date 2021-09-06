鬼門關禁忌！殯儀達人警告「千萬不能說這句」否則怨鬼賴死唔走

農曆7月為俗稱的鬼月，自古以來民間流傳不少習俗禁忌，隨著逐漸進入尾聲，今日（6日）就是鬼門關的日子，對此，台灣殯葬達人小冬瓜（郭東修）分享鬼門關拜拜事宜，提醒千萬別觸犯的禁忌，否則好兄弟恐怕會賴著不走。



本身為禮儀師的小冬瓜，平時經常透過FB、YouTube分享殯葬心得、民俗禁忌等議題，隨著鬼門關腳步逼近，家家戶戶、公司行號著手準備供品，將送好兄弟回去。

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對此，小冬瓜日前請教民俗專家周映君相關知識，以《鬼月普渡流程大公開！不能跟好兄弟說這句話？！農曆七月拜拜千萬要注意！》為題拍攝影片，當中提到由於鬼門關拜拜是為了送好兄弟回去，建議多準備一些泡麵、罐頭等乾糧，或是油、鹽、醋，「這些方便讓好兄弟帶回去煮的東西。」

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另外，小冬瓜提醒，拜拜不要說「明年見」、「明年再幫祢們準備」，這樣容易會讓好兄弟賴著不走；也要注意別報出自己的全名或祈求保佑，恐怕會造成反效果；切記不要在祭拜現場吃供品，可能會使得好兄弟誤以為在搶食物；若有掛普度燈，鬼門關當天記得燒掉，「因為鬼門關之後就不需要再為好兄弟照路了。」

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