鬼門關後4大生肖行衰運！破財漏財樣樣來　專家警告這生肖勿賭錢

好兄弟收假！6號為農曆七月三十日「鬼門關」的日子，也是鬼月最後一天。台灣星座塔羅牌專家小孟老師表示，鬼門關以後，四生肖要留意財運也跟著關，破財、漏財樣樣來，可要多加留意守好荷包。



小孟老師日前於臉書粉專發文提醒，屬以下這些生肖的市民，等到鬼門關以後，各方面都有破財的可能，第一名甚至淪落花錢買教訓的下場。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第四名：屬兔

屬兔的鬼門關後，在學習進修方面會破財。由於對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課。倘若上完課也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。因此，小孟老師建議屬兔的人，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是自己最需要的，一年訂一個目標就好。

第三名：屬牛

屬牛的人，鬼門關後會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約吃飯聚會、同事揪一起團購等等。除了你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。建議，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

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第二名：屬蛇

屬蛇的人會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常想透過跟朋友同事聚餐、網購、按摩等方式來舒壓釋放；也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師建議，鬼門關後面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財！

第一名：屬雞

屬雞的人會在創業及投資方面破財。因此想創業當老闆的人，請務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師特別建議，鬼門關後與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。

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