消費券八達通領取期限延至呢個月！教你check到期日｜附8隱藏收費

【$5000電子消費券／八達通octopus月用月賺賞／儲值上限／使用限制／隱藏收費／不常用八達通】政府5000元消費券計劃第二期已派發，而政府今日（10月26日）宣布，把八達通消費券領取期限延長，所有批次及期數的消費券領取期限會一律延長至2022年9月30日。透過八達通收取消費券的市民，如欲查詢已發放的消費券金額、未領取的消費券餘額和到期日，以及「合資格消費」總額等資料，可瀏覽相關應用程式和網站，或致電八達通查詢熱線2969 5500。

政府表示，這次改動不影響政府透過八達通向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

選用八達通卡登記消費券的用戶，只要在指定時間消費滿1000元（只計算200元或以上零售消費），就有機會獲八達通增值額50元，現時可查閱得獎結果，11月9日前可領取50元增值額。但究竟要如何查閱得獎結果？中獎又要如何領取增值額？以下一一話你知。

另外，現時八達通應用廣泛，除了實體卡還有電子領域，連iPhone、Apple Watch都可以透過Apple Pay進行八達通交易，可算方便。不過提提大家，如果八達通卡長期沒有使用，會每年收取行政費，亦有一些「隱藏」收費。



八達通是次推出的「月用月賺賞」，以八達通領取消費券的用戶只要在8月及9月零售消費分別滿1000元（只計算200元或以上零售消費），有機會獲八達通增值額50元，兩個月計算最高可獲贈共100元增值額，名額100萬個，現時可以查閱得獎名單。

即睇如何查閱得獎結果！你有無中獎？▼▼▼

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查閱「月用月賺賞」消費進度及得獎結果

第二輪中獎的用戶，於10月10日起可以透過八達通App、八達通服務站、iPhone及Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay領取，但記得要留意領獎期限，另有2類消費不會計算。

即睇領取50元增值額方法＋領獎期限＋2類消費不合資格▼▼▼

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八達通8大「隱藏收費」



八達通雖然方便，但其實有不少收費事項需要注意，例如不常用的八達通，亦要收取行政費用退款，而按金、辦理退款、報失等都要收費，大家要注意！

八達通實體 +電子版隱藏收費▼▼▼

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

8類獲豁免八達通👇👇👇