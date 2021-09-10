印度男去酒店天台泳池玩　爬上圍牆腳一滑　飛墮地下垃圾場慘死

印度社交媒體早前瘋傳1段恐怖墮樓片段，引起網民熱議。事件發生於北方邦密拉特（Meerut）1間酒店，片段中1名青年在頂樓泳池玩耍，爬上矮牆躲避友人潑水，結果在邊緣位置不慎跣腳，飛墮向下方的垃圾場慘死。許多網民質疑，天台泳池沒安裝欄桿很容易發生意外，認為酒店有安全問題，當地傳媒指，青年的家人事後並無控告酒店。



印度青年在天台泳池和友人嬉水，途中他爬上圍牆上時，不慎失足墮樓。（「News18 Virals」YouTube影片截圖）

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印度社交媒體早前瘋傳1段恐怖影片，5名青年在密拉特1間酒店4樓的天台泳池遊玩，其中4名青年在嬉水，有名青年爬上泳池邊，其中3人在泳池內向他潑水。青年想避開友人潑水，在邊緣上奔跑，然後想跨步踩向外圍的矮牆上，結果他這一踏步腳下打滑，直接從頂樓墮下。當時泳池內的4人非常慌張，走近圍牆探頭查看。

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緊接的閉路電視畫面可見，青年直墮下方的垃圾場，旁邊有個身穿藍色衣服男子，原本在撿東西，突然見到有人從天而降。藍衣男行近扶起青年，但他已無反應。

印媒指影片其實發生於7月18日，據悉青年意外墮樓死亡後，他的家屬未有因此控告酒店，但許多網民提出質疑，雖然青年在天台泳池奔跑是危險行為，但酒店建這種泳池應設置安全欄桿，因為泳池外圍很多時都又濕又滑，容易發生意外，更有人認為根本不應建天台泳池。

（綜合）