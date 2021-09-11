猴子闖大學宿舍搶走包裹　狂咬平板再扔落3樓　一配件竟奇蹟無事

智能手機和平板電腦在現今被喻為「電子奶嘴」，不少學生哥都機不離手，沒想到連猴子都有興趣！新加坡南洋理工大學學生近日在網上發文，指宿舍被1隻猴子入侵，不但搶走糧食，還把他新買的平板電腦緊咬不放，發現並不能吃落肚，才將它從3樓扔下去。不過令人意外的是，平板電腦內的觸控筆竟沒有損壞，學生無奈道「我該不該感到慶幸？」。



新加坡南洋理工大學學生近日在網上發文，指宿舍被1隻猴子入侵，不但搶走糧食，還把他新買的平板電腦緊咬不放。（Reddit圖片）

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該名南洋理工大學學生在Reddit討論區上傳照片，並稱「南大不斷被猴子入侵事件，這是我的平板被猴子咬了」。從照片可見，1隻猴子坐在房間窗外的晾衣架上，死咬着硬蹦蹦的平板電腦，旁邊還有紙盒等包裝。

學生無奈表示，當天朋友幫手領了包裹，並替他保管一會，不料猴子從窗戶闖進來並拿走了1袋麵包和他的包裹，拆開發現是1塊硬度十足的平板，咬了口就不感興趣，直接把它從3層樓高的位置丟下去。結果新買的平板當然要報銷了，反而那支觸控筆卻仍能運作，「不知道我該不該感到慶幸？」

帖文引起網上熱議，網民都驚嘆「原來南大變成了動物園啊」、「猴子真識食，對平板都有興趣呢」。有人則笑言猴子當時應該在想「這怎麼吃起來不像蘋果？」。

據當地媒體報道，南洋理工大學鄰近森林區，附近有許多野生動物棲息，包括野豬及巨型蜥蜴等，早前同校另一間宿舍亦發生獼猴闖入宿舍事件，並跳上學生的睡床搗亂。

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