網傳小一數學題難倒家長　神邏輯答案惹熱議　用計數機都計錯？

現今小學課程不斷加深，功課內容隨時考起家長。網上流傳有小一數學題暗藏玄機，題目除了考小朋友的數學能力外，還要考其觀察力。想知自己邏輯能力如何，不妨嘗試解題。



現今小學課程不斷加深，功課內容隨時考起家長。(電視劇《暖男爸爸》劇照)

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同場加映：99%人都答錯！網傳名校小一入學IQ題難倒大學生

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答案是「5」。（01熱話製圖）

同場加映：80、90後經典IQ題 網民盤點16個最尷尬爛gag 點解海係藍色？

16條最尷尬IQ題，你識答多少題？▼▼▼

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小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸！

小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）▼▼▼

日前有台灣女大學生在討論區求救，稱其補習學生的寒假作業實在太難，令她要上網問功課。結果只有6題的「小學數學題」竟難倒許多大學生，眾人都大嘆：「我的智商比不上小學生。」

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藍色機械貓多啦A夢是跨世代的童年回憶，但由細看到大的你，又知不知道牠的身體，為什麼會由黃色變藍色呢？網上流傳3個版本，聲稱一看答案就能測出你的出生年代，大家一齊做個測試吧！



按圖睇有邊3個版本及答案▼▼▼

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《2112年哆啦A夢的誕生》交代黃變藍之謎▼▼▼