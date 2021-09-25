Netflix《魷魚遊戲》椪糖meme圖大熱　香港航空梗圖嚇暈參加者

【警告：本文含小量劇透！！】韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）於上周五（17日）全球上架一周後，在全球多個地區熱播，其中香港地區更由上周日（19日）起連續排第一至今，劇中參賽者要玩6個遊戲，獲勝者可得到巨額獎金，淘汰者則會被殺，遊戲看似簡單卻危機四伏，其中「椪糖」的遊戲，過關難度取決於圖案的複雜度。劇集播出後，Twitter出現「椪糖」迷因（meme）改圖，其中香港航空亦來湊熱鬧，在官方facebook貼出飛機形狀的「椪糖」，令人眾網民大叫救命，其至形容如參賽者抽中，應該會直接嚇暈。



男主角李政宰選了雨傘圖案，最後一刻成功過關。 （《魷魚遊戲》劇照）

香港航空亦加入《魷魚遊戲》熱潮，在官方facebook上載「椪糖」梗圖，網民笑言參賽者看到即喊，因為死路一條！（香港航空fb圖片）

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《魷魚遊戲》中的「椪糖」開始前，參加者要在4個圖案中作出選擇，分別是三角、四方、星形和雨傘，每人會獲發一盒椪糖，需把圖案完整剝離就算勝出，若圖案損毁或未完成即淘汰。這個遊戲看似簡單，但如取到複雜圖案，要完整取出圖案並不容易，最終男主角舔糖的背面，終取出雨傘而僅僅過關。

網民劇照改圖，把複雜的椪糖meme圖置入其中，像真度極高。（網上圖片）

網民創作一系列的椪糖meme後，不少人直言舌頭發麻，形容「奶（舔）又死，唔奶（舔）又死」，雖然有網民讚賞香港航空抽水抽得快，但亦有意見指《魷魚遊戲》劇中遊戲會死很多人，作為航空公司從中抽水似乎不好意頭，建議該公司「玩都唔好拎呢樣嘢嚟玩啦」。

韓星孔劉在《魷魚遊戲》中僅屬客串，觀眾期待下季他會演出重要角色。 （《魷魚遊戲》劇照）

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另外，觀眾對《魷魚遊戲》反應熱烈，獲IMDb 8.3/10評分及爛番茄100%最高評分，現排Netflix全球電視節目第二，僅次英國青少年喜劇《性愛自修室》（Sex Education）。香港觀眾亦對此原創韓劇甚為喜愛，根據FlixPatrol排名網站統計，香港地區與韓國、新加坡地區並排第一，劇集長居三地排行榜第一。

《魷魚遊戲》上架後大獲好評，但近日被指抄襲2014年日本電影《要聽神明的話》，引起網民關注。導演回應指早於11年前已開始構思劇本，他表示2009年時看過一部生存漫畫後，想嘗試用韓國方式寫成劇本，翌年即完成劇本，但當時找不到投資者而最終擱置。

另外，香港觀眾除了追看劇情發展外，更意外地關注資深演員狄龍，因其兒子譚俊彥被指與《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣，連劇中造形都極為相似，連帶狄龍父子也在網上人氣急升，網民搜尋時很可能不記得譚俊彥名字，反而以其父親「狄龍」作搜尋關鍵字。

除了譚俊彥外，隨後更有網民指劇中巨型娃娃與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似，同樣留有眉上瀏海，引起網民熱議。

網民形容《魷魚遊戲》中的木頭人玩偶與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似。（《魷魚遊戲》劇照／資料圖片）

即看網民建議港版《魷魚遊戲》由邊個演出▼▼▼

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旺角砵蘭街休憩花園日前完成翻新工程，搖身一變成為粉紅天地，工程費用達450萬元，花園今午（23日）12時起重新開放予公眾。經翻新的花園現場照一出，隨即引起大批網民討論，部份更形容與Netflix韓劇《魷魚遊戲》裏的場景「撞樣」，笑言「香港跟得快！旺角已經有主題公園！」。

有網民便將《魷魚遊戲》的角色「P圖」入砵蘭街的休憩花園，開玩笑指原來香港已有主題公園。（fb「文人多說話」圖片）

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