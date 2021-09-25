死亡影片曝光！敘國法院外親戚吵架引爆手榴彈釀3死　火球極恐怖

敘利亞1間法院門外本周四（23日）發生恐怖爆炸案，造成3人當場死亡、11人受傷，當局仍在調查原因。外媒指事件起因疑是家庭糾紛，當時1名律師在法院門外與親戚吵架，其間雙方分別掏出手槍及手榴彈威脅對方，現場有警員衝上前阻止，未料3人扭作一團時，手榴彈竟真的被引爆，3人當地被爆死。直擊死亡一刻的影片日前在Twitter上瘋傳，爆出的火球令人體肢離破碎極恐怖，畫面震撼網民。



敘利亞有律師在法院門外和人爭執，有指那人是他的親戚。（Twitter影片截圖）

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外媒指事件發生於敘利亞塔爾圖斯（Tartus）地方法院門外，本周四（23日），1名男子在門外和律師爭執。從網傳流傳的多個角度影片所見，最先有2名男子在鐵閘外吵架，附近還有很多人，之後1名較高的男子衝過去，3人扭作一團，突然有手榴彈被引爆，隨時爆出大火球，有人當場被炸到肢離破碎，附近的人嚇得不懂反應，其後舉手抱頭再慢慢走上前查看。

畫面可能令人不安，慎入：



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爆炸造成3人死亡、11人受傷，據報事件起因是私人糾紛，當局在調查結束前會封鎖該區道路。當地傳媒指涉事人士是親戚，事件涉及家庭糾紛，死者包括律師、攜帶手榴彈的人及衝過去的男子，而3名警員、律師的兄弟及其他7人則受傷。

據悉，最初吵架的是律師及其妻舅，影片看得並不清楚，但2人爭執時仍見到妻舅拿出手榴彈，律師則拔出手槍，站在一旁的警員見狀便衝上去制止，未料3人扭作一團時手榴彈被引爆了，爆炸引起巨大火球，3人被當場炸死，血肉肢體散落四周，場面非常恐怖！片段已在Twitter上瘋傳，網民大嘆可怕，有人形容事件在當地亦不常見。

（綜合）