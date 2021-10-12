12星座玩《魷魚遊戲》防備誰？3星座最易背叛隊友　第1名竟是他？

韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）惹起全球熱議，劇中對人性與資本主義社會的刻劃被指非常真實。當惺惺相惜的隊友變成對手，你會選擇背叛還是犧牲？12星座中，有3個星座最有可能在危急下犧牲隊友，來看看有誰。



韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）惹起全球熱議。（電視劇《魷魚遊戲》劇照）

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