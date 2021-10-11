圓規風球｜2004都有圓規襲港！掛8號波12人傷　風力雨量勁成咁！

【圓規／天文台天氣／颱風／熱帶氣旋／八號風球】強烈熱帶風暴「圓規」料會增強成颱風，風暴消息引起網民關注。天文台長鄭楚明及高級科學主任李子祥今午（11日）會見記者，指預料圓規會在今晚進入香港800公里範圍內，天文台隨後會改發三號強風信號，同時預料明日天氣會轉壞，周三（13日）部分地區或會吹烈風，天文台會視乎天氣變化，再決定是否會發出八號烈風或暴風信號，呼籲市民及早好防風及防水浸措施。

《香港01》翻查天文台資料，原來2004年7月亦曾有以「圓規」命名的熱帶風暴襲港，當時更要懸掛八號風球，並造成多人受傷。究竟2004年的圓規風力及雨量有多強？以下一一拆解。



先看今次2021年強烈熱帶風暴圓規風力有幾勁▼▼▼

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2004年熱帶風暴「圓規」共致12人傷

此次圓規來勢洶洶，暫未知對香港影響有多大。不過翻查天文台《2004年熱帶氣旋》報告，原來當年7月都有命名為「圓規」的熱帶風暴襲港，更要發出八號風球超過7.5小時，其間出現水浸、墜石屎、高空墜物、塌樹等，共造成12人受傷。

即睇2004年圓規風力、雨量數據▼▼▼

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相較之下，今次2021年圓規已增強成強烈熱帶風暴，周三（10月13日）更會進一步增強成颱風，中心附近持續最高持續風速每小時達120公里，離岸及高地更會吹9級風，單計中心附近風力，已達十號風球級別，即「風力現正或預料會達到颶風程度，持續風力達每小時 118公里或以上，陣風更可能超過每小時220公里」，風力上比2004年圓規更強勁。

但要注意的是，2004年的圓規路徑較接近香港，而今次2021年圓規則向香港西南方移動吹向海南島，對香港的影響程度仍是未知之數。

2004年圓規路徑圖（天文台）

2021年圓規預測路徑圖（天文台）

天文台指隨着圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日（10月12日）稍後天氣轉壞，風力有機會進一步增強，預料圓規會在星期三初時在本港以南約400公里掠過，本港部份地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風，提醒市民未來數天密切留意天文台最新天氣資訊和天氣變化。