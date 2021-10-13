重陽節│點解唔講「重陽快樂」？　掃墓只係順便？　5個節日冷知識

香港人習慣在重陽節登高掃墓，但有否想過為何重陽要掃墓？九月初九有「長長久久」之意，為何不會在這天跟別人說「重陽快樂」？齊來認識5個重陽節冷知識，好好了解這個年年都過，但許多人卻不求甚解的節日吧。



每年重陽節，不少孝子賢孫都會掃墓拜祭先人。（資料圖片）

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