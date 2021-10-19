12星座│水逆結束迎星象大執位　唐綺陽：今有兩大事發生

今年最後一次水逆終於過去！台灣星座達人唐綺陽提醒，今天（19日）的下午1點和晚上11點，分別會出現兩件大事發生──木星與水星順行，屆時只剩下天王星和海王星仍在逆行，算是結束了多星逆行所帶來的「諸多不順、停滯」。12星座會在這天明顯感受到各項事情開始動起來，可以進入下一階段，「感受超明顯」。



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